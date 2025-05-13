睇片學英文：冧掂寶貝 正過嗒「糖」

見到相貌甜美嘅異性對住自己笑，男士們都會嗒晒糖，同樣地，聽到意中人嘅甜言蜜語，好多女生往往露出冧滋滋嘅表情！究竟情色世界入面又有乜嘢「Sugar」會令人有嗒糖嘅感覺？

Sugared Diamond 敏感地帶 由「Sugar」呢個字衍生嘅情色俚語，原來好多時同女性嘅私密地帶有關，「Sugared Diamond」就係好例子，解作女性私處上嘅小豆子。又考吓大家，知唔知「Sugar Bush」係乜嘢意思？相信心水清嘅男士定必意會到，冇錯，就係女士私處嘅毛毛。另外，早喺18世紀已出現嘅「Sugar Basin」，查實係指女性嘅蜜道。講到呢度，男人鍾意玩口愛嘅原因莫非係嗜甜？講笑啫，唔使咁認真！

Sugar Stick 雙重意思 咪以為「Sugar」只用喺女人身上，情色俚語「Sugar Stick」就係同男人有關，除咗暗指男士嘅兵器，仲有多一層意思，就係指食人肉棒棒糖呢個行為。

提到糖，有一招性愛體位叫「Creme Brulee」，中文解作法式焦糖燉蛋，諗起都覺得甜，玩法係女方先打側身瞓低並背向男伴，而同樣側躺嘅男方則要將一隻腳跨過女伴嘅腰間，兵器則向對方嘅水簾洞進攻。性學家話呢招適合喺早上玩，可以出其不意咁喚醒女伴，令雙方可以興奮地迎接新一天。

《Sugar Babes》誘人甜心 中文譯作甜心寶貝嘅「Sugar Baby」，可以係情侶之間嘅暱稱，亦可解作被男人包養嘅女性，而呢套由Raw Attack喺2020年推出嘅四仔《Sugar Babes》，就以一班用肉體交換物質享受嘅美女作為主角，並搵嚟3位靚偈脫星Lexi Lore、Daphne Dare同Sky Pierce孭飛。故事講述呢班後生女憑青春魅力同高超床技，冧到一眾金主爸爸神魂顛倒，其中Lexi Lore嘅床上挑逗戲令唔少四仔迷睇得津津有味，並喺多個四仔頒獎禮上獲提名角逐最佳性愛演出獎，值得一睇。

同場加映：棉花糖女優莉莉遙香 知唔知何謂「棉花糖女孩」？查實係指身形比較豐滿圓潤嘅女性，而喺日本AV界，呢類女優唔多見，擁有一對37H巨乳嘅莉莉遙香算係最令人印象深刻嘅一位。話說2019年3月以「稻場流花」之名喺E-BODY出道嘅佢，確係幾有肉地，同年5月轉做企劃單體女優，之後試過停工、復出、改藝名，而狀態、床技同人氣更喺近年達致高峰，上個月為MOODYZ演出嘅《真人版 與巨乳朋友約會的故事 前篇》就獲得極佳口碑！

撰文：魂