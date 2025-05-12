有性趣：仙氣美人改名又轉廠
正所謂魚唔過塘唔肥，一位AV女優長期留喺同一間AV廠，發展相當有限，好似AV天后明日花綺羅咁，如果唔係由h.m.p轉投到去Prestige加以磨練，亦唔會獲得AV大廠S1賞識，令事業發展更上一層樓，發光發熱。所以好多AV迷都相信呢位仙氣美人轉廠之後，一定會好似綺羅咁發展得更好，佢就係朝日莉緒喇！
今年22歲嘅莉緒，喺2023年成為AV廠Ideapocket嘅重點新人，其綺麗又脫俗嘅美貌散發出一股濃濃仙氣，身材纖巧而且皮白肉嫩，令AV迷相當受落。效力I廠一年之後，莉緒就轉投到熟女名廠Madonna旗下，將溫文怕醜人妻嘅精髓發揮得淋漓盡致，而且仲作出解禁演出添！最近佢宣告加盟Moodyz，並改用新名朝妃莉緒演出，喺新作《Re:Born MOODYZ專屬決定！きれいなお姉さんの顔にたっぷり顏射3本番》當中，唔單止犧牲自己個靚樣，更任由班男優瘋狂顏射，睇得出莉緒為咗滿足AV迷嘅眼球，完全唔錫身，真係好期待佢下一部新作品呀！
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