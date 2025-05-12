有性趣：仙氣美人改名又轉廠

正所謂魚唔過塘唔肥，一位AV女優長期留喺同一間AV廠，發展相當有限，好似AV天后明日花綺羅咁，如果唔係由h.m.p轉投到去Prestige加以磨練，亦唔會獲得AV大廠S1賞識，令事業發展更上一層樓，發光發熱。所以好多AV迷都相信呢位仙氣美人轉廠之後，一定會好似綺羅咁發展得更好，佢就係朝日莉緒喇！