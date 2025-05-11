洋媚女子：尤物揼邪骨 高潮迭起

按摩可以令身心放鬆，更可以挑起性慾，令道德防線變得鬆懈，正如以下出場嘅索女，抵受唔住肌膚之親嘅誘惑，紛紛露出好色真面目，繼而喺床戰中進入忘我境界！

重拾性趣 遇上手勢一流嘅按摩技師，感覺零舍爽，但爽到翻白眼咁誇張，又係乜嘢一回事？想知答案，就要睇睇由Private製作嘅四仔作品《Intense Deepness》。故事講述Olivia Sparkle、Isabella De Laa、Madison Queen同Micky Muffin慕名前往一間聲稱可以令女士重拾性趣嘅按摩店幫襯，果然店內嘅男技師一啲都唔簡單，幾下手勢已經令呢班索女興奮到水長流，眼見慾火已到臨界點，決定反客為主，結果喺進行活塞運動期間，爽到不斷呻吟兼翻白眼！

一試淪陷 有啲人唔太鍾意按摩，原因係身體極敏感，畀技師掂吓摸吓，就會覺得痕，而由Brazzers出品嘅《Dirty Masseur #33》，當中一班脫星都有呢個問題，但試過高手嘅手勢之後，從此返唔到轉頭！影片由Anissa Kate、Luna Star、Kira Noir等脫星孭飛，故事講述呢班好色索女，因天生怕醜，冇乜異性緣，搞到經常食自己。某日發現有一間按摩店標榜技師係清一色大隻型男，仲話可以令女士獲得爽到飛起嘅體驗，於是按捺不住走去試，結果一試淪陷！

迷人腹肌 咪以為男人先會留意異性身材，查實好多女人見到大隻仔一樣嗒晒糖！由Lethal Hardcore出品、Stoney Curtis同Jerry Kovak聯手執導嘅《Curvy Girl Auditions #8》，講述Blake Blossom、Gracie Gates、Vanessa Marie、Vivianne DeSilva呢幾位單身宅女，某日去閨密介紹嘅按摩店揼骨，期間發現男技師身材健碩，六舊腹肌勁迷人，加埋持續不斷嘅身體接觸，終於放下矜持，勾引技師同自己曳曳。值得一提，片中嘅情慾演出狂野得嚟又不失美感，係一套令人賞心悅目嘅佳作。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：以按摩為主題嘅四仔，最引人入「性」嘅地方在於脫星畀技師撻着慾火，繼而出現典床典席、不斷呻吟等誘人反應，而今次推介嘅3套作品唔止交足貨，其中《Curvy Girl Auditions #8》同《Intense Deepness》嘅脫星可以話係興奮到忘晒形，而《Dirty Masseur #33》仲有埋劇情鋪排，值得一睇。

撰文：魂