今夜一丁：古巴裔嬌娃別具「峰」情

貪新鮮係人嘅天性，除咗食嘢、買嘢等行為會受影響，男人喺睇女方面一樣有呢種傾向，對於異國美女特別有好奇心，亦令古巴裔嬌娃Jade Baker成功喺美國四仔界脫穎而出！

拉丁魅力 有人認為美國四仔界嘅脫星來自五湖四海、唔同族裔，單靠異國風情嚟食胡，似乎唔太突出。查實呢個賣點成唔成立，要睇番脫星本身有幾索，用喺Jade Baker身上就梗係冇問題啦！呢位喺美國科羅拉多州丹佛出生嘅嬌娃，父母都係古巴人，所以身上散發住拉丁女郎嘅氣質，學生年代已覺得自己同班中女生有啲唔同，經常成為男生嘅焦點，自信心亦隨之大增，加埋本身好有表演欲，又勁鍾意跳舞，喺校內出盡風頭！

升上大學後，Jade Baker修讀時裝設計，並趁空檔走去夜店跳艷舞，除咗同表演欲太強有關，最重要係為咗搵錢，亦因為呢個緣故，開始從事成人網絡直播工作。

演出狂野 據Jade Baker憶述，當初嘅直播內容以跳脫衣舞為主，之後為咗吸引多啲粉絲，加入自娛演出，估唔到成為日後踩入四仔界嘅契機。原來阿妹憑住異國魅力，早就喺成人直播界撈得唔錯，玩埋自娛，人氣同吸金力變得更勁，因而引嚟脫星事務所注意，經過洽談，雙方可以話係一拍即合，簽約後一星期，已經為著名片廠Girlsway演出處女作《Lady Boss: Company Policy》。雖然呢套四仔係女同題材，但Jade Baker嘅演出夠晒狂野激情，坊間反應極佳，於是片廠火辣添食，連續多套作品都由佢擔正，與此同時，Digital Sin、Twistys、New Sensations等多間大廠亦提出合作邀請，並喺多個四仔頒獎禮上獲得提名同獎項。

社交網站 Jade Baker除咗樣靚偈正之外，口才亦相當了得，能操流利英語及西班牙語，為人又風趣幽默，最叻講有味笑話，真係抵佢咁紅呀！登入其社交網，就可以感受吓呢位人氣脫星嘅異國魅力。

Jade Baker 出生地：美國科羅拉多州

身高：165cm

三圍：32D-24-35

撰文：魂