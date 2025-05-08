洋媚女子：一見鍾情 砌到天明

好多人都相信緣分呢回事話嚟就嚟，擋都擋唔住，問題係一見鍾情會唔會變咗一夜情緣？查實喺現實生活都見過唔少例子，更何況係愛情動作片，每次都會掀起一場狂野床戰！

蜜桃成熟 靚女從來都係着數啲，大部分一見鍾情嘅故事都發生喺佢哋身上，由Sweet Sinner出品嘅《Bucket List》更印證咗呢一點。影片搵嚟Mike Quasar執導，並由Chanel Camryn、Blake Blossom、Ivy Ireland同Charlie Forde呢4位高顏值脫星孭飛。故事講述型男鄰居遠赴他鄉生活多年後回家，發現昔日認識嘅鄰家女孩已長得亭亭玉立，仲要係樣靚身材正，因而發起瘋狂追求，話咁快就發生超友誼關係。激情過後，型男先知對方早就鍾意自己，於是新一輪床戰又再展開。

大送秋波 話明係「胸奴」，見到巨乳索女又點會唔心動呢？由Doghouse Digital製作嘅《Amazing Tits #15》，當中嘅胸奴唔止心動，仲要有所行動添！影片搵嚟4位巨乳脫星Hailey Rose、London River、Octavia Red同Scarlett Alexis化身職場OL，某日遇上熱烈追求者，對方話明睇中佢哋對燈，而呢班索女一啲都唔介意，經過短暫約會已決定以身相許玩床震。全片重點在於一班脫星嘅「球技」精彩，自問係胸奴嘅話，千祈咪錯過！

狂出股惑 男人之所以對女人一見鍾情，除咗關個樣事，亦可能同身材有關，正如由Raw Attack炮製嘅《My Big Ass Crush #6》，當中嘅男士就因為見到Ella Reese、Jasmine Wilde、Anastasia Brokelyn等靚女出「股」惑而陷入情網，雙方仲要係一拍即合，誇張到用咗九秒九時間，已經喺床上進行熱情交流，搞到汁液橫飛，狂野叫床聲此起彼落！影片以浪漫感十足濾鏡加埋主觀鏡頭嚟拍攝，相信可以令四仔迷睇得更投入更興奮。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次介紹嘅四仔都以一見鍾情嚟揭開床戰序幕，各有賣點，其中《My Big Ass Crush #6》狂出「股」惑，《Amazing Tits #15》則為胸奴度身訂造，至於《Bucket List》唔止搵嚟高顏值脫星主演，床戲一幕接一幕，女嘅狂野，男嘅勇悍，令人睇到血脈沸騰！

撰文：魂