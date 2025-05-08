有性趣：脫界緋聞男女當眾曳曳

最近四仔片廠Nubiles乘住Podcast興起，推出名為《Nubiles Podcast》嘅節目，由24歲美國脫星Lana Smalls擔任主持，每集節目都會邀請唔同嘉賓吹水，頭炮嘉賓便搵來一Pair脫界緋聞男女，分別係22歲嘅美國脫星Bella Nova同23歲男優Victor Ray。其實Lana Smalls並非首次做節目主持，皆因身兼成人網紅，早喺自家OnlyFans頻道專訪過四仔業界人士，今次嘅工作可謂駕輕就熟。至於緋聞男女Bella Nova同Victor Ray，不但多次同床合作，事後更盛讚對方戲裏戲外都係理想對象，更有人報稱曾多次見到兩人約會，因此Lana Smalls明顯做足準備，對兩人嘅緋聞旁敲側擊，最終兩人敵唔過主持嘅追問，當眾曳曳起嚟，以行動證明兩人嘅親密關係！齋聽聲唔夠過癮？Nubiles已將足本影像訪問放上官網，有興趣嘅話可以去睇吓。