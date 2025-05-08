今夜一丁：高崎哉海 無敵偶像騷「食」力

美食同美色都可以令人大感興奮，若然喺同一輯寫真入面有齊兩種元素，又會有乜嘢化學作用？會唔會令人睇到口水流唔停？有「無敵寫真偶像」之稱嘅高崎哉海，就喺早前作出呢個有趣嘅嘗試！

胴體弗爆 日本寫真界經常會為質素出眾嘅女優冠上唔同稱號，例如「最強巨乳」、「最強靈長類BODY」等等，而今日同大家見面嘅高崎哉海，則被稱為「無敵寫真偶像」，究竟係咪誇張得滯？真係要品評一下！先講顏值，今年27歲嘅哉海，擁有一張正統派偶像嘅清麗面孔，雖然冇剛出道時咁Fresh，但就多咗幾分女人味！身材方面，阿妹嘅身高適中，體態勻稱，肌膚白滑，心口對E奶有分量又夠堅挺，加埋臀部因為練得普拉提運動多而變得圓渾又結實，確係弗到爆，足以將好多寫真女優比下去。

選美冠軍 高崎哉海就讀中學時已經喺模界出道，起初發展得唔錯，但有段日子唔多如意，一度淡出，直至2018年先重新出發，並踏上寫真女優之路。由於阿妹樣靚偈又正，除咗喺選美活動「Sanspo GoGo Queen」中奪得冠軍，仲成功坐上「Miss Genic 2019」嘅冠軍寶座！

咪以為哉海嘅身材咁弗，平時食好少嘢，事實剛好相反，呢位大食妹可以輕輕鬆鬆食完兩大碗拉麵，亦試過喺壽司店鯨吞廿幾碟壽司！講到食，早前哉海為某雜誌拍咗一輯以食為主題嘅寫真，除咗以性感打扮亮相，鏡頭前仲見到各種食物，效果相當誘人，令好多男士都話忍唔住狂吞口水！

社交網站

除咗拍寫真，高崎哉海喺近期亦有唔少影視演出，登入其社交網，就可以緊貼佢嘅最新動向。

Profile

年齡：27歲

身高：5呎3吋

三圍：34E-23-33

撰文：賢