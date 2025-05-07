歡樂性講堂：疑單側隱睪慘被分手

Q：本人26歲，從正面看陰囊，右邊正常的那邊像乒乓球般，左邊卻是縮起和扁平的，我是患了隱睪症嗎？肉眼能檢測到嗎？兒時曾撞到過下體，究竟有沒有受過傷，印象已模糊。曾被前女友揶揄那方面畸型，最後更被分手。很驚怕要做手術，想知道我有需要一定要見醫生嗎？Franky

A：睪丸在孩童時期雖沒發揮太多明顯功能，但原來睪丸早在胎兒時期已發育，最早期在後腹腔形成，經內分泌推動及「睪丸繫帶」牽引，於母體懷孕九個月左右，它便會經由鼠蹊部位下降至陰囊部位，形成了發育完整健全的陰囊。若在嬰兒時期，睪丸下降過程中發生了包捨睪丸不下降、隱藏、半途停頓、沒有睪丸、睪丸異位等，皆屬隱睪症。一側出現症狀稱為單側隱睪，兩側的為雙側隱睪，閣下疑似患上單側隱睪。

男嬰出生後，醫生會進行「觸診」，如發現陰囊不健全先會作觀察，男嬰多數於出生數月至一歲前睪丸自行降入陰囊回復正常。一歲後睪丸未能自然下降便會考慮以手術矯正。手術的重要性在於，陰囊的設計是讓睪丸露出體外，以較涼快的體外溫度去保護精子的存活率。男士如於幼年時期未獲處理隱睪症，易影響到正常發育及性機能，又例如睪丸的曲細精管萎縮了而不能傳輸精子，使男性喪失生育能力，也影響性激素分泌使男性失去第二性徵。為長遠性福，男性疑患隱睪症需於正規的醫院檢查，只以肉眼檢測並不能了解個人的性健康狀況，有沒有患上睪丸下降不全、睪丸異位、睪丸缺如、不育等問題，皆需要透過檢測而得知，不要因擔心會有後續治療而逃避初步檢查。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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