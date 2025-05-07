今夜一丁：充電有法 「泰」迷人

工作激增

行行都要面對競爭，唔想落後於人，就要有鬥心，壓力亦隨之而來！特別係靠青春呢樣本錢嚟搵食嘅模特兒，當紅日子好有限，又有大把人爭飯食，壓力真係大到非行外人所能想象！另一方面，壓力爆煲，輕則甩頭髮，重則暴肥兼變殘，全部都係模特兒嘅死穴，所以一定要學識處理。來自泰國曼谷嘅索模Kanom Kamonrot，自從喺2023年成為泰國最受歡迎攝影模特兒之後，人氣急升，加上佢嘅形象多變，扮御姐好掂，賣萌又得，行性感亦冇問題，所以工作量不斷增加，壓力亦由此而生。