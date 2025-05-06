今夜一丁：桃川千穗 體態小巧H奶妹

身材高挑又好波嘅靚女，喺日本寫真界可以搵到唔少人辦，但與此同時，亦有好多體形小巧嘅大波妹靠拍寫真上位，今日為大家介紹嘅桃川千穗就屬於後者。

廟細燈籠大 印象中，大部分日本妹都係生得細細粒，身高甚至連5呎都唔夠，由地下搖滾樂團成員變成寫真界天后嘅童顏巨乳掌門人天木純，就得4呎10吋高，但心口對巨乳達到I Cup咁勁！至於喺今年1月尾推出首隻寫真映像作品《ももちぽ》嘅桃川千穗，同樣係廟細燈籠大，身高只得4呎10吋，心口對燈卻有H Cup，雖然比天木純細啲啲，但勝在條23吋腰夠晒幼，令一對H奶睇落更為激凸！顏值方面，呢位姊系女優畢竟已經26歲，個樣成熟一啲都好正常，眉宇之間流露出幾分妖媚，相信唔少男人都會被佢嘅神態電親！

選美獲佳績 睇番千穗喺處女作嘅演出，除咗大騷驕人身材，仲將對H奶又搓又夾，展現其非凡彈力。另外，千穗頻頻擺出極具挑逗性嘅甫士，包括做出M字張腿姿勢、一邊自摸一邊啜手指，配合埋一副姣到出汁嘅表情，簡直好似拍緊AV！

由於阿妹嘅演出夠晒大膽又唔怕醜，識得如何吸引觀眾眼球，唔止得到大量寫真迷追捧，仲多次喺選美活動中取得佳績，包括喺「Miss週刊實話」中奪得WJ Girl獎，又喺「Miss SPA 2024」獲頒MediBang Net Print部門獎。家陣阿妹角逐緊另一項選美活動「Miss SECRET」，唔知有冇機會再下一城呢？

社交網站 桃川千穗不時出席攝影活動，登入其社交網，可以睇到相關活動嘅花絮，仲會發現大量性感照。

Profile

年齡：26歲

身高：4呎10吋

三圍：38H-23-33

撰文：賢