睇片學英文：「髮」現性趣 快感上頭

有人話，頭髮濃密嘅男人，性慾特別強！亦有人話，長髮披肩嘅女人，性生活零舍密！講來講去，頭髮（Hair）同性似乎有密不可分嘅關係，今日就同大家分享一下情色世界中嘅有趣「髮」現吧！

Hair Job 特別癖好 人體有好多毛髮，除咗生喺頭頂嘅Hair，仲有Chest Hair（胸毛）、Armpit Hair（腋毛）同埋Pubic Hair（陰毛），而後者又有另一個婉轉稱呼做「Hair Court」。至於同Hair有關嘅情色俚語，就有所謂「Hair Job」，大家知唔知係乜嘢意思？原來係一種性癖好，呢類人喺正常交歡時，難以獲得快感，只有用伴侶嘅頭髮摩擦自己嘅生殖器官，至能夠獲得高潮！換句話講，每次曳曳之後都要洗頭，諗落都幾麻煩！

The Fabio 玩得企理 韓國有研究指出，女人嘅髮質愈好、髮絲愈長，享受性生活嘅頻率就愈密，但有辣有唔辣，長髮女性同男伴玩推車仔時，往往搞到散髮披面，若然紮起啲頭髮，又怕被男伴當成韁繩咁扯，確係有啲澩嫪。有性學家就指「The Fabio」係最啱長髮女性嘅體位，玩法好簡單，男女雙方全裸面對面站立後，男方挽起女伴其中一邊大髀，就可以進行活塞運動。呢一招嘅好處在於曳曳過程唔使受長髮騷擾，而女方只要用小腿勾住男伴臀部，仲可以令對方衝刺得更深入呢！

《Hair Down There #3》探索黑森林 美國四仔片名通常改得比較直白，令人一睇就知賣點係乜，好似呢套由Porn Pros喺2023年推出嘅《Hair Down There #3》，中文直譯為「下面的毛髮」，好明顯係以探索女性肚臍對下嘅神秘黑森林為主題，而片廠亦特別搵嚟Savannah Sixx、Jessica Marie、Violet Gems同Eliza Ibarra參與演出，佢哋出晒名芳草茂密，副偈亦夠晒惹火。故事講述呢4位癡女係泳衣模特兒，為咗出騷，特別去某間美容店修剪毛髮，但指定要某位男技師幫手，箇中原因相信唔使多講。值得一提，呢套四仔先後喺多個四仔頒獎禮獲得最佳性愛演出提名，質素有幾高可想而知。

同場加映：金毛癡女拍住上 唔少人鍾意金毛辣妹，一向識得投其所好嘅日本AV界，喺多年嚟發掘咗大量相關人才，其中片廠DOC喺2020年推出嘅《金髮癡女以騎乘位瘋狂猛幹！12發射4時間》，就特別搵嚟心菜里緒、葉山夏菜呢兩位身材火辣嘅金髮女優拍住上，陪AV迷玩足4粒鐘！影片以一王二后嘅床上演出為賣點，雖然係零劇情，但兩位女優都好高質，其中已改名做「真奈里緒菜」嘅心菜里緒，身材高挑腿夠長，仲有一對35吋E奶，而曾演過步兵片嘅葉山夏菜，對燈更加係37F，加埋兩人嘅騎乘功夫實在厲害，唔少AV迷讚不絕口！

撰文：魂