洋媚女子：Nina North年少輕狂 興奮入行

每個人總會經歷一段年少輕狂嘅日子，處事比較衝動、任性，敢於冒險，好似來自美國嘅辣妹Nina North就喺年輕時做出人生中最瘋狂又最自豪嘅決定，成就咗今時今日喺脫界取得嘅好成績。

個性放蕩 年輕人不知天高地厚，做咗令自己後悔嘅事，可以話係極之普遍，出生於美國北卡羅來納州德罕嘅性感尤物Nina North亦唔例外，年幼時唔止讀得書，歌喉亦唔錯，本來係別人眼中嘅好學生，但升上高中後開始變壞，經常溝仔兼夜蒲，搞到成績大跌，畢業後惟有踏足社會謀生，可惜打過幾份工都覺得唔啱自己，於是決定搞成人直播。

擁有美洲原住民血統嘅Nina North話自己生性放蕩，幾乎同所有合眼緣嘅男仔都發生過關係，完全識得點樣同男人打交道，調情功夫到家，亦唔介意作性感演出，加埋喺直播期間又唱又跳，用咗半年時間已經喺網絡打響名堂！

接拍四仔 當時阿妹只係19歲，為咗方便接Job，搵咗喺脫星事務所任職嘅閨密做經理人，並先後拍攝多輯全裸寫真，後來收到一家公司嘅邀請，要到洛杉磯進行工作洽談，最重要係衣食住行所有費用全包！眼見對方咁闊綽，佢亦欣然接受，原來嗰間公司係四仔片廠。據Nina North憶述，嗰陣時同閨密商量過，覺得自己既然咁後生，冇乜嘢係唔可以試，於是洽談之旅結束後兩日，已經前赴拉斯維加斯為著名四仔片廠Girlfriends Films拍攝出道作《Auditions #3》。阿妹話第一次拍四仔已經覺得好享受，心諗自己天生啱食四仔呢行飯，往後嘅演出亦愈來愈出色，更先後喺AVN同XBIZ呢兩大頒獎禮獲提名角逐最佳新進女脫星、最佳性愛演出等獎項。

Profile 出生地：美國北卡羅來納州

身高：160cm

三圍：34D-23-34

社交網站 挾住成人網紅兼人氣脫星兩個身份，Nina North銳意要喺成人業界闖一番事業，除咗落力透過社交網吸納粉絲，仲孖住閨密經營脫星事務所，實行全方位吸金。

撰文：魂