今夜一丁：須能咲良 靚偈索教練

日本寫真界可以話係人才濟濟，唔少女優除咗靠樣貌同身材食胡，更持有專業資格，或從事專門工作，好似今日為大家介紹嘅新秀須能咲良，既係營養師，亦係一名健身教練，難怪體態弗到爆！

大波又夠弗 好多女仔以為身材愈瘦，吸引力就會愈大，於是搏晒命咁「減肥」，完全無視健康問題，到頭來搞到自己過瘦，傷身之餘，Figure又唔好睇，實在係太無謂！查實身材唔係瘦先係靚，夠弗至係重點，今年23歲嘅須能咲良就係最佳人辦！

出身於神奈川嘅咲良，係一名離開校園冇幾耐嘅大學畢業生，修讀營養學，加上本身熱愛運動，又喺之前考獲健身教練資格，所以佢清楚知道點樣令身材變得健美，而又可以令心口一對得天獨厚嘅G奶唔會縮水。事實上，睇番阿妹嘅寫真演出，可以用兩個詞嚟形容——「大波」同「夠弗」，吸引觀眾眼球完全冇難度！

夢想出食譜 須能咲良喺2023年投身寫真界，轉個頭參加選美活動「第四屆Sanspo GOGO Queen」，更獲得評審團特別獎添！上年，阿妹從大學畢業，但冇轉做全職寫真女優，反而加入白領麗人行列，又喺同一時間擔任營養師同健身教練，拍寫真只係兼職，得閒先會做，令唔少人大感意外。

講番健身教練呢份工，咲良話見到學員喺自己指導下，身材變得愈來愈弗，嗰份滿足感實在太大，而喺未來日子，好希望可以推出一本食譜，同多啲人分享減肥收身嘅心得！至於寫真工作方面，阿妹都有心發展，現時正參加「PECHE裏表紙揭載權爭奪戰」，若然可以喺比賽中勝出，就可以為雜誌拍攝寫真專輯，希望佢成功喇！

Profile 年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：38G-24-37

社交網站 須能咲良成日會喺社交網上載靚相，想見識一下呢位營養師兼健身教練有幾弗？不妨Click入去慢慢欣賞。

撰文：賢