色日放送：曳曳速食化 暢快又刺激

都市人生活節奏急促，做乜都要快，唔少打工仔更只有十幾分鐘時間食Lunch，相當趕急！AV業界資深人士神仙乙表示，何止食飯要快，家陣連曳曳都速食化，就好似日本AV嘅時短系列，片中男女只係用咗好短時間就完成激戰，實在好有參考價值！

盡情發洩 由WANZ炮製嘅《10分鐘時短中出10本番》，講述男學生齋藤雖然生得大大隻，但性格怯懦，成日被其他同學欺負。女教師佐山愛見到齋藤咁可憐，諗住喺落堂後約對方傾一傾，點知齋藤見到Miss咁好波，突然失控，擒住對方，再嚟個霸王硬上弓，以發洩自己被欺凌嘅怨恨！雖然事情發展出乎意料，但佐山愛被呢位小鮮肉嘅旺盛精力所感動，主動提出下次有需要發洩可以再約出嚟，於是兩人經常趁小息等空檔，進行短時間互動。

課前鬼混 喺SOD出品嘅《烹飪課結束兩小時後發生關係》，已婚多年嘅星空芽衣同老公嘅關係進入倦怠期，平時好少傾偈，上床次數更接近零！為咗打發時間兼賺少少外快，芽衣決定開番個烹飪班，並喺課堂上遇到英俊小生阿晉，相處咗一段時間，兩人漸漸熟落兼互生情愫。某日，芽衣喺落堂後，要求阿晉留低，繼續傳授烹飪秘訣，教教吓仲教埋點樣上床添！自此之後，每次上堂芽衣都會叫阿晉提早十幾分鐘嚟到，美其名為準備烹飪班用具，實際上係趁機會鬼混！

只顧享樂 由本物人妻推出嘅《她瞞着丈夫偷偷享樂》，講述身為咖啡店老闆娘嘅小林沙良，性慾旺盛，可惜老公因為忙於打理咖啡店生意，根本冇時間同冇體力去滿足佢！不甘寂寞嘅沙良，開始向熟客放電，睇吓有冇機會偷食，結果搭上中佬雄哥。原來雄哥喺咖啡店附近工作，仲同沙良講，有乜嘢需要，隨時可以出嚟短聚，而沙良亦唔客氣，成日同老公講有事要出一出去，轉個頭就返，賴低對方喺舖頭，自己一出門口轉個彎就上咗雄哥嘅坐駕，周圍玩車震，每次都係速戰速決，半小時內完事，難怪老公完全冇起疑心！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：日本AV嘅肉搏場面好少係草草收兵，男女主角嘅耐戰力相當驚人！相反，時短系列嘅激戰時間只係幾分鐘，對於持久力一般嘅平常人嚟講，似乎更易產生共鳴！3部作品中，本仙最鍾意《她瞞着丈夫偷偷享樂》，原因係女主角小林沙良真係好識得把握有限時間嚟獲取快感，有時去停車場，有時去郊外，情節逼真，又係實地取景，令人睇得特別投入！

撰文：賢