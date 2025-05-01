洋媚女子：寂寞波士妻 偷食享高潮

波士個老婆樣靚身材正，偏偏被另一半冷落，有乜嘢渠道可以發洩「不滿」？今次介紹嘅3套四仔，一班寂寞難耐嘅波士妻就決定向老公嘅下屬埋手，藉着偷食嚟報復！

主動出擊 長期被老公冷落，突然發現對方嘅男下屬係自己杯茶，身為波士妻佢哋究竟會點做？由Brazzers製作嘅《MILFs In Action》，當中一班波士妻決定主動出擊，食咗先算！正所謂「女追男，隔層紗」，由Siri Dahl、Natasha Nice、Shay Sights等脫星化身嘅波士妻，顏值高，身材正，偏偏老公係工作狂，不解溫柔，所以經常偷食，某日去到老公個Office攞家用，巧遇型男職員，即主動勾引，更加喺會議室上演連場激戰！身為下屬，自然唔敢得罪波士妻，但被玩到腳仔軟之餘，仲要被波士發現姦情，呢鋪真係唔知點算！

以權謀私 職場上，波士向來惡晒，但其實波士個老婆一樣唔可以得罪，難怪成班男職員被玩到腳仔軟都依然笑笑口啦！講緊嘅係四仔作品《The Game Of Seduction #2》嘅劇情，影片由Spizoo出品，Alan X執導，並搵嚟Serena Hill、Lola Fae、Amber Summer等火辣熟女孭飛。故事講述呢班波士妻成日以權謀私，欽點男職員服侍自己，但由於佢哋有樣有身材，床技又夠晒高超，令男職員甘心淪為玩物。

齊人之福 公司有兩個巨乳老闆娘，成日向你放電，一般人為咗唔想惹麻煩，都會盡量閃避，但由Nubile Films出品嘅《Our Busty Love Triangle #3》，片中男職員可以話係色膽包天！故事講述由Bunny Madison、Lexi Luna、Natasha Nice化身嘅好色波士妻，平時空虛又寂寞，因而對老公嘅男下屬起痰，只因對方胯下有神兵，並主動勾引。得償所願後，波士妻發現男職員同其他股東老婆有染，非但唔呷醋，仲樂於嚟個床上三人行，享盡齊人之福嘅男職員可以話係呢段情慾關係嘅大贏家！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：平時受盡波士氣，竟然可以喺波士個老婆身上發洩，呢條橋確係幾啱打工仔口味！若然你係胸奴嘅話，《MILFs In Action》同《Our Busty Love Triangle #3》都係不容錯過嘅佳作，尤其後者加埋三人行場面，精彩程度可想而知。

撰文：魂