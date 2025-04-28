色日放送： 抓龍手一出 瞬間變硬漢

被靚女嘅纖纖玉手摸一摸，好多男士都會有觸電感覺，AV業界資深人士神仙乙更加表示，有啲女仔對手唔止白滑柔軟，動作仲異常靈活，正如以下出場嘅日本AV女優，一旦胯下之物落喺佢哋手上，無論幾軟弱嘅男士都會一下子硬朗起嚟！

狡猾妹妹 由MOODYZ推出嘅《女友的妹妹給我做了一次小惡魔式手作刺激》，講述華仔獲女友梨子邀請入屋作客，一見到梨子嘅細妹小野六花，簡直係生滋貓入眼，而六花見到華仔咁英俊亦甚為傾心，更想盡辦法要勾引對方。當梨子出街買餸為晚飯作準備，六花即趁機埋華仔身邊吹水，兼毛手毛腳，仲話玩吓手作仔唔算出軌，搞到華仔個心十五十六，最終都係忍唔住，畀六花嘅玉手引爆！之後，六花用呢件事要脅華仔，若然唔聽話就同家姐報串，就係咁，華仔只好勉強滿足六花嘅所有要求，砌幾多次都答應！

紅牌技師 由SOD炮製嘅《能夠瞬間令男士雄風再起的按摩師》，女主角MINAMO係男士按摩店嘅紅牌技師，除咗有迷人美貌、豐滿上圍外，手勢亦相當好，有本事令男士嚟個連環爆發，因而大受客人歡迎，業績彪炳！究竟MINAMO會點樣招呼客人呢？首先，佢會用玉手配合特別調配嘅精油，為客人按摩全身，繼而會用快慢有序嘅手法把玩其胯下之物，並不斷講淫語。當客人變咗「硬漢」，佢就會移船就磡，引領對方享受高潮嘅快感！完事後，佢又會再出動一雙玉手，令客人再一次展現雄風，等自己都得到滿足先會收手！

淫蕩女護 喺PRESTIGE出品嘅《今天我扮演一名護士，假裝純真無邪》入面，身為護士嘅野野浦暖，暗地裏經營網紅事業，為咗令自家頻道有愈來愈高流量，決定鋌而走險，喺醫院做啲荒淫嘅事情！一開始阿妹選擇玩突襲，闖入醫院嘅浴室，用一雙巧手刺激男病人，並將過程拍成短片放上網，唔少男病人本來冇厘神氣，畀佢搞一搞，即刻變得生龍活虎！之後，阿妹索性將行動升級，一次過情挑兩位大漢，喺醫院入面大玩3P，簡直係視道德規範如無物！

專家評語

代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多男士都鍾意玩手作仔，若然有靚女肯伸出「援手」，確係難以抗拒！今日介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《能夠瞬間令男士雄風再起的按摩師》，原因係女主角MINAMO美貌迷人，身材火辣得嚟又夠天然，肌膚好似雪咁白，最緊要一對玉手溫柔又靈活，完美演繹出手作仔嘅過癮之處！

撰文：賢