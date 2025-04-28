今夜一丁：Darcie Dolce夢想「脫」變

做人係唔可以一成不變！當有朝一日發現「夢想」遙不可及，與其坐喺度唔知何去何從，倒不如另覓人生目標，正如四仔界尤物Darcie Dolce因身高問題，未能以模特兒身份行上天橋，但就因為敢於脫掉思想包袱，實現人生另一個夢想！

望入模界 生於美國加州薩克拉門托嘅Darcie Dolce，憑住一對32DD天然巨乳，加埋36吋蜜桃臀，不但成為超人氣裸模，仲係一名炙手可熱嘅脫星兼網紅，喺成人界享有極高人氣。不過，呢位混血兒嘅事業發展絕非一帆風順，曾捱過一段失落期，背後原因竟然同副偈有關。

話說Darcie Dolce自細已夢想成為模特兒，讀大學期間，自恃身材玲瓏浮凸，積極尋找入行機會，雖然試過為內衣品牌拍攝產品照，但佢嘅目標係要上天橋行Catwalk，享受喺台上備受注目嘅感覺，可惜因身材太矮，面試結果總係令人失望！

另闢蹊徑 當Darcie Dolce發覺夢想接近破滅之際，忽然接到一名從事裸模嘅朋友來電，詢問有冇興趣做裸模，心諗只要把握呢個機會，話唔定有出人意料嘅結果，於是一口答應，並憑住一輯半裸寫真照，迅速成為裸模界嘅超新星！

隨住人氣上升，開始有脫星事務所主動搵上門，經過多次接洽，加埋銀彈利誘，Darcie Dolce決定改變初衷，接拍四仔，但就開出條件，只演女同作品。雖然題材有局限，但阿妹嘅出道作《Best Friends #5》大受歡迎，之後演出嘅作品亦叫好叫座，更試過喺四仔頒獎禮上贏得性愛演出獎項添！眼見人氣強勁，阿妹乘勢發展埋成人網紅事業，家陣嘅吸金力已成為美國四仔界嘅頂流！

社交網站

身為脫界嘅頂流女星，Darcie Dolce除咗發展成人網紅事業，更學人演而優則導，開設四仔製作室，並喺早前舉辦嘅AVN頒獎禮上獲提名角逐最佳四仔導演獎，登入其社交網，就會知多啲佢嘅最新消息。

撰文：魂