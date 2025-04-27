洋媚女子：露出放題 激情四射

靚偈美女玩露出，相信冇男人唔鍾意睇，但要喺現實生活中遇見，仲難過中六合彩！市場觸覺敏銳嘅四仔片廠，當然唔會放過借題發揮嘅機會，唔知以下邊套作品啱你胃口呢？

店舖玩出火 以露出為題材嘅四仔，唔一定發生喺野外，偷偷喺店舖內玩露出，刺激程度絕對有過之而無不及！由片廠MOFOS製作嘅《Let's Post It #16》，搵嚟Diamond Franco、Scarlet Rose、Wynn Rider同Dakota Quinn化身露出愛好者，故事講述呢4位靚偈脫星成日喺店舖內露出心口兩點，有時興之所致更會露三點添！之不過，上得山多終遇虎，某日佢哋發現自己嘅露出行為被監控鏡頭捕捉，店方負責人借勢要脅，話要上床曳曳先唔搞大件事！表面上，幾位靚女因為被迫就範，喺床上表現得有啲抗拒，身體反應卻相當誠實，皆因可以喺店舖內肉搏正正係佢哋夢寐以求嘅體驗！

難忘第一次 對露出愛好者嚟講，最難忘嘅體驗莫過於第一次露出，既緊張又刺激，過程中得到嘅快感實在難以用筆墨嚟形容，於是片廠JM Productions決定拍成四仔作品《Reds》，兼且搵嚟Valentina Nappi、Hillary Scott同Jessica Rox呢3位索女主演，令大家睇得更投入。影片一開始，索女們會先交代乜嘢時候發現自己有露出癖，再以影片還原第一次露出經歷，最後仲會加插幾場激烈床戰，為觀眾帶來更強烈嘅官能刺激。

敏感度升級 有人話露出可以帶嚟快感，仲會令身體變得零舍敏感！想知道係咪真有其事，千祈咪錯過由Crave Media出品嘅四仔《Touch Of The Younger Kind #15》。話說Catalina Ossa、Mina Moon、Maya Farrell同Val Steele呢班脫星喺片中嘅旁白中稱，每次露出，就會極度渴望同男人曳曳，因為喺呢個狀態下，好易獲得性高潮，所以同男優喺床上交鋒時顯得特別興奮。值得一提，片尾特別加咗類似「如有雷同，實屬巧合」嘅字眼，究竟脫星嘅現身說法係真係假，就留待大家自行判斷。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：身為一般四仔迷，未必領會到露出有乜嘢咁好玩，但見到靚女露出又會覺得好過癮，難怪四仔片廠咁鍾意拍露出主題！3部作品中，《Reds》同《Touch Of The Younger Kind #15》都搵咗聲稱有露出癖嘅脫星孭飛，以第一身分享箇中感受。至於《Let's Post It #16》唔止有靚偈脫星騷哥利，仲有埋劇情，值得一睇。

撰文：魂