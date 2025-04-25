色日放送：酒後亂性快感強勁

唔少人因為怕醜又怕瘀，於是借少少酒意向心儀對象表白，喺AV業界資深人士神仙乙眼中，呢招Work唔Work見仁見智，但只要睇過日本AV嘅酒後關係突破系列，必定信心大增，事關片中男女都喺酒精影響下，發生超友誼關係，實在羨煞旁人！

玩弄素人男 喺S1出品嘅《泥醉癡女瘋狂操弄素人男》入面，女主角夢乃愛華雖然以性格開朗見稱，但講到主動溝仔，總係唔知從何入手，後來畀佢諗到一個方法，就係去夜店買醉，利用酒精壯膽。呢條橋果然成功，愛華飲大兩杯之後，輕輕鬆鬆溝到3位素人男，仲勾引到對方同自己合演床上戲！由於呢班素人男冇經過專業訓練，持久力一般，喺愛華嘅胸夾攻勢同口舌招呼下，好快就被引爆！不過，喺酒後變咗癡女嘅愛華，又點會輕易收手，於是繼續用各種花招刺激素人男，成功令對方雄風再起，最終一齊喺床上尋求更強烈嘅快感。

冤家變炮友 由HUNTER×ROYAL炮製嘅《當我早上醒來時，我睡在女同事身邊》，身為公司中層嘅阿強跟女同事似鳥日菜成日針鋒相對，但呢對冤家喺工作上素有默契。某一晚，公司搞聯誼聚會，兩人都係座上客，仲玩得好高興添！第二朝，當阿強瞓醒，發覺身穿內衣嘅日菜瞓喺旁邊，而日菜亦喺呢個時候起身，講出成件事嘅來龍去脈。原來日菜見阿強尋晚飲醉晒，諗住好心收留對方過夜，點知被擒上床兼失埋身！阿強自知理虧，猛咁講Sorry，而日菜接受道歉之餘，仲含情脈脈咁話好想再感受多次尋晚嘅高潮體驗添！既然日菜開到聲，阿強亦唔客氣，自此之後，兩人就由冤家變成炮友！

慾望難忍耐 由FALENO推出嘅《女友的小惡魔親友火鍋NTR》，講述繪戀空同梨子係一對好朋友，某一晚，獲邀上去梨子屋企搞火鍋大食會，點知對方以冇時間買材料為由要求幫手，佢就捱義氣去一趟街市。當空妹買齊料上到梨子屋企，發現對方喺度玩弄男友阿明嘅身體，於是匿埋一邊偷窺，搞到慾火急升，好想有樣學樣，結果喺開餐嗰陣，特登灌醉梨子同阿明，再搵機會落手。當阿明稍為清醒，發現空妹對自己又攬又錫，一時間都唔知點反應，但由於空妹嘅調情技術同梨子一樣咁出色，加上受酒精影響，阿明開始作出配合，仲任由對方肆意玩弄。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少人會以飲大咗作為偷食藉口，但本仙試過無數次飲醉酒，從未經歷過類似酒後關係突破系列嘅艷遇，都唔知係好彩定唔好彩！3部作品中，本仙最鍾意《當我早上醒來時，我睡在女同事身邊》，原因係女主角似鳥日菜唔止生得靚，對波又夠晒大，同男優喺片中由歡氣冤家變成炮友，好有戲劇性，令人睇得相當過癮！

撰文：賢