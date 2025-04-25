有性趣：Pornhub頒獎禮5月揭盅

佢就係會由33歲男演員、作家兼歌手Jordan Firstman擔任，而Jordan哥獲悉委以重任後，直言好有信心能勝任主持Pornhub頒獎禮，因為佢本身魅力四射兼狂野不覊喎，究竟佢嘅主持功力係點，大家拭目以待！而作為四仔迷，最關心當然係為心儀嘅男女脫星進行投票，當中最為矚目嘅，非最受歡迎新進女脫星莫屬，事關今年10位候選尤物相當高質，每個都樣索偈正，其中以Bonnie Blue及Lily Phillips為熱門人選。25歲嘅英國妹Bonnie Blue今年初宣布喺倫敦成功進行「千人斬」挑戰，於12小時內跟1,057名男士肉搏，破咗世界紀錄，並喺OnlyFans分享激戰過程；至於23歲嘅英國成人女網紅兼脫星Lily Phillips，不但創下單日跟300位男士曳曳嘅紀錄，其X帳號更坐擁超過110萬粉絲，人氣高企。投票將於4月30日截止，大家要把握時間喇！