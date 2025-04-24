歡樂性講堂：性邀請情難堪

Q：我今年22歲，問心姿色和打扮完全不及其他的女孩子，但或者較為親和，每當朋友有事，我都會很上心。可能因這種性格，有幾次被我曾開解過的男生來追求我。其實我有男朋友在海外工作，不多回來，而我亦較少提及他，部分朋友不清楚或已無視我拍拖的事實。我只好逐一婉拒，卻總是尷尬收場，有男生甚至提出種種性暗示，例如純性的交往、開放式關係等等。為何男生這麼容易會錯意？男女之間難道沒有純粹的友情？我可用甚麼方法處理？我不敢把這些事告訴男朋友，若不說有沒有問題？小潘

A：善解人意且把友情放得很高的女生，當然深受朋友歡迎。誠然，很多女生也曾面對過異性日久生情而對自己示愛的情況，於澄清或推搪時，難免會難堪，甚至做成雙方疏遠。男生是否較容易意亂情迷？得看個別男生的性格、性別觀和情感觀。譬如說，在失戀失意的時候，任誰也會較易動情或做出找後備情人的行為。有些男生也不太相信遠距離戀愛能長久，繼而進取展開追求。故此，你只能見招拆招，明言個人的戀愛立場，讓對方分辨清楚內心感覺，不要溝亂了友人和情人的相處關係。

處理方法是，多主動向身邊友人重新談及男朋友，就算只不過是輕描淡寫，亦能提醒其他男生要面對現實，明白你已名花有主，從而減少僭越界線的情況。

至於要不要告訴男朋友，須視乎男朋友現時的心理品質。試想想，一位男士許久見不到女朋友，縱然他為人有氣量，長期在外地也會逐漸消磨自信心，易受動搖和變得敏感。故此，這類費腦傷神、易惹懷疑的話題，實在少說為妙，莫令男朋友惶惶不可終日甚至抓狂。若男朋友壓根兒是緊張大師或吃醋罈子，則寧願封嘴，自行拒絕性邀請，送走狂蜂浪蝶。同時間，更專注地經營這段遠距離戀愛，鞏固彼此的愛情好了！

李偉儀