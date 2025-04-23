今夜一丁：真空辣妹 「泰」大膽

早幾年有網紅對住鏡頭玩「真空散步」，影片引起唔少網民關注，唔少人亦爭相倣效，而今日為大家介紹嘅辣妹Preeyaphat Hiranduangjan更以真空姿態拍旅遊寫真，成為泰國一位多棲網紅！

激凸網紅 由「真空散步」變咗「真空旅遊」，對鍾意睇靚女嘅男士嚟講，養眼度絕對係升咗一個呢，更何況係由身材激凸嘅女郎嚟表演，箇中誘惑試問邊個男人頂得順？難怪來自泰國清邁嘅網紅Preeyaphat Hiranduangjan可以喺短時間內成為大量網民心目中嘅女神啦！

查實呢位辣妹之所以咁有自信，皆因本身係模特兒，擁有一副玲瓏浮凸嘅胴體，加埋肌膚夠晒嫩白，平時着起比堅尼出鏡已經好搶鏡，亦令佢有一份自信去作出大膽舉動。雖然阿妹將真空旅遊拍下嘅靚相放喺OnlyFans帳號益會員，但睇番佢嘅社交帳號，一樣可以搵到大量性感相。

多重身份 話時話，Preeyaphat Hiranduangjan唔係單靠賣弄性感嚟呃Like，本身仲係一名旅遊博主同美食家，因為熱愛旅遊嘅關係，平時出外拍寫真或拍片，總會抽啲時間周圍玩，繼而喺網上分享旅遊見聞同美食筆記，起初以介紹泰國嘅吃喝玩樂好去處為主，後來因為喺模界撈得愈來愈掂，加埋本身開始經營OnlyFans帳號，為會員送上大尺度寫真，人氣愈來愈勁，足迹漸漸延伸至海外。

值得一提，阿妹好識得為粉絲着想，為咗令寫真有更豐富元素，每次去外國工作，定必拍攝私伙水着寫真，以回饋支持者。被問到最享受邊個身份時，阿妹好正路咁話每項工作都有唔同嘅滿足感，唯一擔心係自己太鍾意食嘢，成日要面對體重上升嘅問題，所以每次出Trip回國後，例必積極收身。

Profile

出生地：泰國清邁

身高：165cm

三圍：34E-24-34

社交網站

雖然Preeyaphat Hiranduangjan話自己經常為體重問題而煩惱，但睇番佢喺社交網上載嘅寫真，體態迷人冇走樣，難怪得到咁多網民力撐！

撰文：魂