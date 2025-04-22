今夜一丁：藤園麗 成年大解放

喺日本，雖然法定成人年齡已由20歲降至18歲，但有啲行為依然維持未滿20歲不得進行嘅規定，飲酒就係其中之一。好似早前參加咗成人禮嘅青春派寫真偶像藤園麗，就喺呢個大日子嚟個解禁！

清麗甜美 加入大型人氣女團係唔少日本女仔嘅夢想，正正係呢個緣故，唔少寫真女優都出身於當中嘅風頭躉AKB48，好似小嶋陽菜、大和田南那、永尾瑪莉亞、鈴木優香都曾經係呢個人氣團體嘅成員，而今日為大家介紹嘅藤園麗，就係佢哋嘅師妹。

出生於鹿兒島嘅藤園麗，2018年通過參與「第五屆KKB夢想應援活動」，正式加入ABK48 Team 8，一直效力到2023年，即18歲嗰年決定從團體中畢業，轉為單飛發展，並挾天賦本錢轉戰寫真界！講真以阿妹嘅質素，拍水着寫真係明智之舉，除咗有一副鮮嫩白滑嘅胴體、一對分量十足嘅E奶，加上樣貌清麗，笑容甜美，喺寫真界發展可以話大有作為。

即日破戒 藤園麗喺今年1月剛好年滿20歲，特登由東京返到家鄉鹿兒島，參加當地舉辦嘅成人禮。據阿妹憶述，喺慶典當日，見到身邊有唔少同齡女仔居然結咗婚兼抱住BB出席，內心不禁有所感觸，覺得自己真係長大成人喇！除此之外，阿妹返到屋企同親人食飯慶祝時，決定做一樣之前被禁止嘅行為，就係攞起香檳同屋企人乾一杯，之但係最終只係飲咗小半杯就算，事關佢覺得啲酒飲落好苦喎。

講到長大成人，藤園麗喺一次訪談中被問到成年之後會唔會拍拖，佢就話家陣唔急於談戀愛，一來未搵到合適對象，二來本身鍾意自由，身邊冇男友管住晒會自在得多。

社交網站 自從單飛發展，藤園麗接咗好多寫真拍攝工作，登入其社交網，就會睇到相關情報，仲可以搵到部分寫真照。

Profile 出生地：日本

身高：4呎11吋

三圍：33E-23-34

撰文：賢