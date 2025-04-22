睇片學英文：心癢難耐 止痕莫等待

相信大家都聽過「七年之癢」吧！嗰種身痕唔似得蚊叮蟻咬咁易搞得掂，好多人為咗止痕，不惜瞞住另一半出軌，搞到大大鑊收場！查實痕癢（Itchy）唔係冇其他方法可以解決，睇埋以下報道，你就會搵到頭緒！

Itchy Pants 另有所指 男人成日𢱑底褲，不期然令人諗起性病，但見到情色俚語「Itchy Pants」，又唔使咁緊張，雖然直譯成中文會變咗「痕癢底褲」，但真正意思係指男士慾火高漲，即係好緊火咁解。再考吓大家，「Itchy Feet」又係乜嘢意思？咪以為係腳痕，查實係指已婚男搵緊機會出軌。講開婚外情，有外國網站喺2024年底發表一項全球性調查，結果顯示泰國係最常發生婚外情嘅國家，受訪男女中有半數人承認曾經出軌，緊隨其後嘅國家都係來自歐洲，分別係丹麥、德國、意大利同法國。

Itching The Ditch 女性專用 女人開黃腔，男人特別鍾意聽，但若然聽唔明或會錯意，成件事都幾𤓓吓，好似「Itching The Ditch」呢句情色俚語，中文直譯係幫條渠𢱑痕，知唔知係乜嘢意思？原來係暗指女性自娛。

話時話，唔少女性喺曳曳過後，蜜洞出現痕癢總會以為係細菌感染所致，但其實蜜洞嘅pH值出現變化都會產生痕癢感覺，只要使用有機水基潤滑劑，就會有所改善，若情況未見好轉，就要諮詢醫生意見。

《Verfuhrt Von Einer Reifen Frau #5》德式誘惑 美國四仔睇得多，有冇興趣試吓德國出品？由Erotic Planet喺2023年炮製嘅《Verfuhrt Von Einer Reifen Frau #5》（中文譯名為《被心癢熟女誘惑》）就係一套唔錯嘅佳作，曾經喺歐洲多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出提名。影片嘅脫星陣容來自歐美多國，包括Tarra White、Roxy Panther、Sylvia Laurent等名字，呢班熟女唔止好波，仲勁有女人味，喺故事中飾演內衣設計公司嘅員工，因公司係全女班，平日冇機會聞到男人馟，某日嚟咗一名型男客人，成班女人即刻費洛蒙大爆發，連番上演火辣辣嘅床戰，小心睇到流鼻血！

同場加映：《別這樣，我好怕癢啊…》 日本AV廠向來鬼主意多多，借題發揮嘅本事令人佩服，但點都估唔到𢱑痕都可以成為AV題材！講緊嘅係Hunter喺2024年7月推出嘅《別這樣，我好怕癢啊…》，影片搵嚟4位各有賣點嘅女優孭飛，分別係顏值擔當嘅藤田柚子、E奶美女白石環奈、床技高手泉莉音，同理正宗癡女水卜麻衣奈，故事講述4位女優嘅體質勁敏感，只要畀人𢱑一𢱑，就會慾火急升，繼而全身發熱，結果喺有心之人嘅挑逗下，全部變晒淫娃！值得一提，呢部AV用上主觀角度拍攝，加上大量重點部位嘅特寫鏡頭，唔少AV迷都話睇得勁過癮！

撰文：魂