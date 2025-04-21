洋媚女子：脫界吸金王 因禍得福

女人為咗愛情，可以去到幾盡？今日為大家介紹嘅性感尤物Pristine Edge，當初為咗同愛郎雙宿雙棲，由一開始跳艷舞，到之後拍埋四仔，可以話係不惜代價，雖然戀情以分手告終，但就成為脫界吸金王，算係因禍得福！

夜店跳艷舞 有人話愛情會令人變得盲目，來自美國密蘇里州聖路易斯嘅Pristine Edge就係人辦，雖然佢一直堅稱自己並非戀愛腦，但實情係為咗情郎，可以無底線咁付出，真係服咗佢！

事緣呢位性感尤物因為樣貌迷人、跳舞天分又極高，高中時期成為校內風頭躉，仲打算喺舞蹈界發展，但少女總係對談戀愛有憧憬，自從有咗男朋友，反叛性格開始浮現，為咗搵錢同男友Happy，瞞住家人喺夜店內跳艷舞，好快就成為店內紅人，結果一跳便跳咗幾年，之後又學人經營成人網絡頻道，以直播艷舞演出嚟搵錢，網上人氣亦愈來愈高！

獲家人支持 據Pristine Edge憶述，當年成日收到四仔片廠同脫星事務所嘅演出邀請，但就一一拒絕，原因係男友表示接受唔到另一半同其他男人喺鏡頭前曳曳。

話雖如此，呢位男友洗腳唔抹腳，縱使Pristine Edge搞網上直播搵唔少錢，依然入不敷支，最終喺24歲嗰年投身四仔界，為Bang Bros Network演出處女作《Miami Tours, The Bangbus Way》。由於出道作大賣，片約陸續有來，短短一年間演出超過60套作品，人氣直線上升之餘，亦被屋企人發現，幸好最終得到諒解同支持，亦令佢明白到男友根本係一條蛀米蟲！及至某個晚上，阿妹發現男友同另一位脫星搭上，於是怒斬情絲，但對於當初為咗情郎而演四仔，並未感到後悔，仲話喺未來日子會更積極搵錢，希望畀屋企人過上舒適生活。

Profile 出生地：美國密蘇里州

身高：160cm

三圍：32D-24-32

社交網站 撇甩渣男後，Pristine Edge不但積極演四仔，更努力經營成人網紅事業，成績有目共睹！登入阿妹嘅社交網，就可以搵到大量養眼艷照！

撰文：魂