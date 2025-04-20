今夜一丁：Lexi Luna 放下教鞭拍四仔

當你發現夢想職業唔係想像中咁好做，甚至每日返工有落地獄嘅感覺，點算好？仲使問，梗係拿拿臨轉工啦！曾經為人師表嘅Lexi Luna，就因為放下教鞭，搵到一份做得開心又搵得多嘅筍工喇！

毅然轉工 喺美國，從事教育工作係咪好大壓力，筆者實在唔多清楚，但對於來自美國印第安納州嘅Lexi Luna嚟講，呢份工作簡直係吃力不討好！

家陣已經36歲嘅佢，細個時品學兼優，一直視教書為夢想職業，所以喺大學畢業後，第一時間投身教育工作。不過，入行後，佢開始發現呢份工要面對好大壓力，最慘係收入相當微薄，捱咗5年，逐漸萌生轉工念頭。查實以阿妹嘅學歷，要搵番一份辦公室工作係冇難度，但因為本身一向靠睇四仔嚟減壓，所以放下教鞭一刻，已經有興趣加入脫星行列。經過一輪研究同諮詢之後，Lexi Luna終於喺2016年春季正式投身四仔界。

重拾樂趣 根據Lexi Luna憶述，當初為出道作《2 Broke Sluts》演出時，可以話係超級緊張，差啲搞到失禁，事關之前嘅性愛經驗唔多，加埋喺鏡頭前曳曳，有啲無所適從，幸好喺導演同對手幫助下，總算順利完成演出。由於阿妹嘅床戰表現夠晒肉緊，七情上面，獲唔少四仔迷讚賞，並得到Reality Kings、Brazzers Network、Bang Productions等大片廠垂青，片約源源不絕。隨着演出經驗增加，Lexi Luna開始揚威頒獎台，例如喺AVN頒獎禮上獲得最受歡迎脫星提名，更加喺2017年舉辦嘅Nightmoves頒獎禮獲得最親切脫星呢項殊榮。

對Lexi Luna嚟講，拍四仔係一種享受，而且可以喺工作期間認識到唔少優秀嘅從業員同粉絲，呢啲得着比起金錢同名譽更重要！

Profile

出生地：美國印第安納州

身高：170cm

三圍：37G-25-37

社交網站

早前喺AVN頒獎禮獲得最佳脫星提名嘅Lexi Luna，近年喺四仔界愈戰愈勇，更有粉絲組成應援團支持，睇嚟未來日子好有機會更上一層樓。

撰文：魂