有性趣：脫星聲演夠傳神

人氣電玩《Minecraft》電影版喺早前上映，粉絲固然興奮，只係有成人網站竟興奮到自製惡搞影片慶祝，咁就真係估佢唔到喇！

早前美國成人網站Nerds of Porn趁住《Minecraft》電影上映，喺官網及Pornhub官方頻道推出惡搞動畫《A Minecraft Porn Parody》，雖然片中零性愛鏡頭，但講述建築商氹女友演四仔嘅對話可謂鹹趣十足，因而成為美國網絡熱話。點解網站會突然推出惡搞動畫呢？原來網站老闆Adam Christopher同Matt Slayer都係《Minecraft》嘅死忠粉絲，故此決定趁機「示愛」。雖然網上早就有唔少相關四級惡搞影片，但呢套片嘅製作誠意十足，因為兩位老闆特意搵來脫星Alison Rey為動畫中嘅女角色聲演。要知道，Alison Rey唔單止係脫星，仲係一位人氣Coser同《Minecraft》迷，難怪配音時特別傳神又銷魂。不過被問到會否將《A Minecraft Porn Parody》變成系列作時，兩位老闆就冇作出進一步回應。