今夜一丁：模界旅行精 「泰」識玩

好多人一有假放就會出外旅行，見識吓唔同地方嘅風土人情，甚至因為玩得多，慢慢變咗旅遊達人！今日為大家介紹嘅索模兼網紅Kanokvan Chanchaithong亦好鍾意四圍去，足迹可以話係遍布泰國！

鍾意四圍去 來自泰國曼谷嘅Kanokvan Chanchaithong，自稱係旅遊精，細細個受熱愛旅遊嘅父母所熏陶，成日跟住雙親周圍去，足迹幾乎遍及整個泰國，亦去過多個歐洲同亞洲國家遊歷，見多識廣，更一早立志要成為旅遊達人，並且喺大學時期選修關於旅遊嘅課程。

喺阿妹眼中，旅行唔一定要去外國，自己身處嘅泰國都有好多值得去玩嘅地方，最緊要係可以體驗一下各種新奇經歷，咁先稱得上不枉此行。既然人生有咗明確目標，何解阿妹會成為泰國模界嘅一員？原來成件事又係同旅遊有關！

轉做模特兒 話說Kanokvan Chanchaithong喺讀緊大學嗰陣，成日將旅行相上載到社交平台，當中不乏性感泳衣照，因身材太正，引起唔少網民注意同讚好，更獲模特兒事務所招攬。入行後，阿妹發現做模特兒唔止有錢搵，仲可以乘工作之便四圍去，連旅費都慳番，實在係一舉兩得，於是立定主意要喺模界闖一番事業。

憑住一副明星相、一副前凸後趷嘅火辣靚偈，加上唔介意作性感演出，Kanokvan Chanchaithong喺模界嘅人氣愈來愈勁，自信心亦愈來愈強，仲喺2023年參加泰國嘅旅遊小姐競選，雖然未能獲得任何獎項，但就令更多人認識到呢位模界旅行精嘅過人魅力。

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：34E-23-34

社交網站

家陣喺模界同網紅界發展得一帆風順嘅Kanokvan Chanchaithong，依然有撰寫旅遊心得，仲話好希望呢啲文章有機會輯錄成書，果真係一位旅行精！

撰文：魂