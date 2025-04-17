洋媚女子：單身慾女幻想成真

身為男士，總係有啲好奇，究竟女人單身咗十幾廿年，會唔會因為飢渴得滯，成日有性幻想？內心又淫亂到乜嘢程度？不妨睇吓四仔片廠點樣令一眾單身慾女嘅幻想成真吧！

盡情露出 露出癖係一種以暴露自己身體嚟獲取快感嘅性癖好，呢類人成日會幻想自己去到邊露到邊，但若然化為實際行動，分分鐘畀人告！由New Sensations炮製嘅《Hot MILFs #5》，就幫一班有露出癖嘅熟女帶嚟幻想成真嘅機會！影片搵嚟Jenna Starr、Brittany Andrews、Caitlin Bell等多位熟女主演，各自有唔同背景，有人係家庭主婦，有人係公司經理，佢哋有一個共通點，就係享受露出嘅快感，當中更有人幻想自己喺夜半無人時返公司做嘢，繼而同陌生男人瘋狂曳曳呢！

瘋狂派對 著名片廠Digital Playground搵嚟Marvin Love執導嘅《Single Minded》，由4位巨乳女星Codi Vore、Baby Gemini、Nicole Doshi同Sinatra Monroe喺片中扮演閨密，仍未脫單嘅佢哋，不約而同有一個夢，可以一齊參加情慾派對，繼而喺場內瘋狂換伴。喺導演安排下，一幕情慾大雜燴隨即展開，除咗見到4女玩得肉緊又瘋狂，過程中更加入笑料，令觀賞性大大提升，其中Codi Vore唔止大讚玩得盡興，仲好期待會有續集推出添！

健身誘惑 性格內向嘅熟女，平時唔多鍾意外出，突然愛上健身，一定有景轟！講緊嘅係四仔《Her Black Trainer》嘅劇情，呢部影片由6AM Studios出品，並搵嚟Sindy Lange、Bethany Sweet、Kiara Mia等脫星化身內向熟女，唔知由邊日開始，經常去健身室，但就唔係做Gym，而係匿喺浴室自娛！原來佢哋（目及）中健碩教練，成日幻想同對方嚟一場激情互動，奈何面皮薄，只好食自己！故事發展到最後，呢班熟女嘅行為畀教練發現，仲獲得對方嘅熱情回應，幻想終於得以成真，難怪佢哋喺床上表現得特別肉緊啦！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：查實四仔作品都係將大家嘅性幻想作為劇情，只係今次嘅主角係一班單身慾女，情節係咪好誇張？又未算，尤其係《Her Black Trainer》嘅劇情相當大路，相對嚟講，《Single Minded》同《Hot MILFs #5》會畀到大家多啲驚喜。

撰文：魂