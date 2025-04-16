色日放送：雙妹夾擊 床戰夠晒激

好多男人自覺奇貌不揚又冇異性緣，以為溝女無望，但只要睇過日本AV界嘅逆3P系列，就會明白世事無絕對，據AV業界資深人士神仙乙指出，片中男主角唔係靚仔亦非才俊，偏偏被兩名飢渴美女睇中，齊齊上床激玩3P，所以喺情場上仍未開齋嘅男士們，千祈咪灰心！

幸福時光 喺FALENO TUBE出品嘅《爆乳朋友又帶了爆乳朋友找我3P》入面，年輕人阿明約咗爆乳辣妹乙愛麗絲出街，點知對方搵埋另一名辣妹濱崎真緒赴約，三個人一齊行街兼買餸，再上去阿明屋企大吃大喝。當呢對辣妹飲到咁上下，開始互相撫摸，繼而強迫阿明加入戰團！原來兩女早有準備，喺激戰一輪後，各自換上其他打扮，為第二場3P激戰添加新鮮感！雖然被兩女連番圍攻係有啲疲於奔命，但呢一晚對阿明嚟講可以話係人生中最幸福嘅時光！

兩種口味 由SOD推出嘅《溫柔與兇猛的癡女交替攻擊逆3P》，兩位女主角嘅打扮同性格截然不同，宮澤千春係一名狂野金髮辣妹，優月真里奈畀人嘅印象係溫柔怕醜兼大波，兩人嘅感情相當好，仲約埋一齊溝仔添！首先，千春會透過社交網物色獵物，跟住約對方返屋企，等埋真里奈出現，就會夾手夾腳色誘對方，而且行動好有默契，當獵物猛攻真里奈嘅時候，千春就會從旁瘋狂玩弄對方，又錫又咬，搞到對方又痛又過癮！到咗真里奈由溫柔變得飢渴時，又會同千春轉換角色，夾攻對手。

強迫同居 由S1炮製嘅《最強可愛雙人組闖進M男家中同居》，兩位美少女未步奈奈同MIRU忽發奇想，希望搵個男仔同居3日，但又怕靚仔會抗拒，於是特登向性格怕醜又鍾意被玩弄嘅M男埋手，踩上對方屋企，透過撒嬌加色誘，令對方就範，繼而可以肆無忌憚咁享受同居生活。事實上，喺呢段同居嘅日子，兩女成日發姣，就算煮緊飯，依然忍唔住捉住M男玩3P，前後夾攻，見到對方一洩如注，依然唔會輕易停手，誓要嚟個連環引爆！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少男士都幻想過自己有機會參與3P激戰，喺床上享受齊人之福，難怪日本AV界嘅逆3P系列會咁受歡迎！今日介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《最強可愛雙人組闖進M男家中同居》，原因係未步奈奈同MIRU呢兩位女優嘅外形可愛，皮白肉嫩，見住佢哋同男優進行親密互動時，溫柔得嚟又大膽，實在係一套賞心悅目之作。

撰文：賢