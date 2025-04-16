專門推出互動式情趣玩具嘅荷蘭品牌Kiiroo，早前喺美國拉斯維加斯舉辦嘅成人用品展上，發布名為「Luxus」嘅情侶款玩具，當中分別有男士專用嘅震動雞公環「LuxHim」，及女士專用嘅穿戴式小豆子刺激器「LuxHer」，兩件玩具透過Lux-Connect技術連結後，當男女嘅身體接近時便會自動連接，喺零身體接觸下，每當男方郁動下半身，「LuxHim」便模擬出活塞運動時嘅快感，而「LuxHer」亦會模擬兵器衝擊時嘅感覺。據Kiiroo嘅創辦人Toon Timmermans解釋，近年唔少情趣玩具都標榜遠端操作，但其實可望而不可及嘅互動，先至係最刺激嘅體驗，而「Luxus」正好做到呢一點。此外，透過應用程式FeelConnect仲可以記錄動作模式，當情侶分隔兩地時，仍能重溫以往溫存嘅體驗，唔知大家有冇興趣試吓呢？