今夜一丁：Krystal Harper 惹火老闆娘

家陣生意難做，唔少老闆為咗改善營業額，可以話係扭盡六壬，而今日為大家介紹嘅老闆娘就以自己嘅美色作為生招牌，但就意外地開拓咗網紅事業，佢就係Krystal Harper。

轉行搞生意 拍廣告嘅目的就係要引人注意，所以唔少商家都會搵靚女擔任代言人，當然，如果老闆係模特兒出身，親自出鏡可能會帶嚟更強嘅宣傳效果，來自美國加州亨廷頓比奇（Huntington Beach）嘅Krystal Harper就係一個好例子。話說今年27歲嘅Krystal Harper早喺高中時期已經生得鬼火咁靚，成日收到模特兒事務所嘅演出邀請，所以喺畢業後決定投身模界，期間拍過唔少大尺度寫真，因而獲得極高人氣。不過，喺模界撈得名利雙收之際，阿妹居然選擇轉行，投入鬥牛犬嘅繁殖生意，仲喺美國德州中部開設繁殖場添！

由谷底反彈 Krystal Harper表示，本身鍾意狗，又有朋友係狗隻繁殖專家，決定學人做老闆，但做生意唔係咁易賺，為咗吸引多啲人幫襯，所以將目光放喺網絡社交平台上，諗住以自己作為生招牌，拍片宣傳自家繁殖中心。由於Krystal Harper嘅身材火辣，有一對激凸車頭燈，拍片嗰陣又着得勁性感，例必騷出誘人事業線，令唔少網民關注。

雖然生意未見好轉，更令阿妹一度陷入財困，但喺影片帶動下，網上人氣急升，所以佢決定全力發展性感網紅事業，開設OnlyFans帳號吸金，並成功由谷底反彈，吸引到著名男士雜誌同寫真網站嘅注意，再一次喺攝影機前展露光芒。

Profile

出生地：美國加州

身高：172cm

三圍：34F-25-34

社交網站

因禍得福嘅Krystal Harper，除咗喺OnlyFans平台賺個盆滿缽滿，亦好着力經營IG等帳號，登入其社交網，就可以睇到唔少火辣寫真照！

撰文：魂