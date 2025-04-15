今夜一丁：冴木柚葉 F奶睡美人

做人最幸福就係食得又瞓得，而講到瞓覺，好多人因為工作太忙、生活壓力太大，又或者受其他因素影響，未必有覺好瞓，甚至搞到徹夜難眠，今日為大家介紹嘅寫真女優就相當瞓得，更被稱為睡美人，佢就係冴木柚葉！

明眸電力強 好多日本寫真女優之所以肯犧牲色相，無非想借寫真演出嚟提升人氣，為日後投身演藝界鋪路，夢想自己有朝一日好似寫真界前輩小池榮子一樣，成為影視界紅人。不過，有冇機會實現目標，受好多因素影響，但最起碼要喺顏值同身材兩方面擁有優勢先得，如果質素拍得住冴木柚葉，應該冇咩大問題！

今年25歲嘅柚葉，擁有一張正統派美女嘅面孔，氣質清新，笑容親切，最緊要係一雙明眸電力十足，好易獲得觀眾注目同支持。另外，柚葉嘅身材纖巧得嚟有前有後，特別係胸前一對F奶，斤両十足，質感天然，襯埋一身透明感十足嘅美肌，以泳裝示人，更加係靚上加靚！

受電影啟發 出身於東京嘅冴木柚葉，本來諗住繼承媽媽衣鉢，從事牙科護士，但自從睇咗電影《只想告訴你》，腦海已萌生做藝人嘅念頭，後來喺街上被星探發現，獲對方告知自己有條件成為藝人，入行嘅決心變得更大，加上本身喺使用醫療用具方面唔太熟手，最終決定加入演藝界。

出道以來，柚葉嘅發展相當唔錯，除咗為資訊性電視節目《王樣之早午餐》擔任記者，電影都已經拍咗幾部，包括《The Last Memories》、《若武者》等等，而隨住人氣持續上升，阿妹開始懷疑自己有渴睡症，事關每當工作中有休息時間，必定搵周公傾偈，所以有人笑佢係睡美人。希望阿妹為事業搏殺之餘，要顧及身體健康啊！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-23-33

社交網站 冴木柚葉除咗拍寫真，平時仲會參與影視演出，登入其社交網，就會知道相關消息，仲可以搵到唔少靚相添！

撰文：賢