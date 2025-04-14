色日放送：性愛導師教路 床技Level Up!

要令食嘢變成一門味覺享受，必須鑽研廚藝，同樣地，要喺曳曳過程得到更強烈快感，就要提升床技！AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界有所謂床技補習系列，當中嘅後生仔自從得到美女充當性愛導師，床上表現脫胎換骨，快感Level Up！

諄諄善誘 喺FALENO出品嘅《3年連續指名No.1美人家庭教師》入面，年輕人阿晉怕醜又內向，平時好少同人講嘢，令父母相當憂心，於是搵嚟人氣補習老師吉高寧寧幫手，同兒子進行一對一嘅人生指導。由於寧寧嘅樣貌綺麗迷人，一雙明眸電力十足，阿晉第一日就愛上咗對方，行為舉止變得更怕醜。某日寧寧又再上門補習，突然問阿晉想唔想試吓接吻嘅滋味，跟住就咀埋去。呢一吻令阿晉興奮莫名，而寧寧亦食住上，同阿晉喺床上進行互動，教識對方如何追求快慰感覺。就係咁，阿晉喺寧寧嘅瞓身調教下，樂於同人親近，床技更加係進步神速！

秘密戀人 由VENUS推出嘅《俱樂部顧問是我的女友》，女主角結城莉乃係一位教師，亦係運動俱樂部嘅顧問，負責指導一班男會員做運動。由於莉乃樣靚波又大，深得男會員傾慕，之但係呢位Miss對俊朗又帶幾分戇直嘅明仔情有獨鍾，某日更要求對方留低參與特訓添！面對突如其來嘅訓練，明仔一開始都有啲戰戰兢兢，但好快就變得異常興奮，因為莉乃喺過程中不斷施展調情功夫，最終令血氣方剛嘅明仔難以自控！自此之後，莉乃多次叫明仔留低特訓，一齊研究各種床上技術，更慢慢地發展成為秘密戀人。

互相學習 由SOD炮製嘅《AV女優以精湛的技術傳授M男課程》，大槻響、紺野光、森澤加奈呢3位癡女都覺得自己嘅演出風格未夠強烈，又明白到追求進步係一定多加練習，所以搵幾個男仔作為演練對象！3女先教授對方如何做M男，開心地受住委屈咁服侍女方，跟住佢哋會用盡各種技巧，令M男覺得痛苦又痛快，兼且長期受刺激而唔會早洩。喺反覆練習下，雙方都對於自己嘅角色愈來愈熟練。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向好學，但喺床技方面，只能夠自行揣摩，唔似得今日介紹嘅床技補習系列，當中一班主角能夠遇上願意瞓身教學嘅好導師！3部作品中，本仙最鍾意《3年連續指名No.1美人家庭教師》，原因係女主角吉高寧寧美艷迷人，扮演補習老師時，態度溫文又關懷學生，當進行床戰時，技巧熟練，態度投入，大大增加作品嘅可觀性！

撰文：賢