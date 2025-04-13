今夜一丁：青山光 放鬆心情露巨奶

身為藝人要喺台前交出精彩演出，事前固然要下苦功操弗自己，亦要學識放鬆心情，因過分緊張係會令臨場表現大打折扣！好似爆乳貓娘青山光，起初拍寫真時，唔多識得處理壓力問題，演出一般，但家陣已懂得放鬆心情露巨奶，難怪寫真事業長做長有！

形如木瓜 所謂「無心插柳柳成蔭」，好多日本寫真女優一開始冇諗過入行，以日俄混血妹百合川莎夏為例，本身熱愛漫畫，志願係做插畫家，而今日為大家介紹嘅青山光亦係一樣，當年喺一家聲優學校讀書，一心諗住做聲優，為各位動漫迷獻聲，但在學期間被星探發掘。

話時話，以青山光嘅質素，唔拍寫真又確係男士們一大損失！先講顏值，光妹擁有一副不老童顏，淨係嗰對誘人貓眼，閃亮帶神采，已經夠晒可愛！身材方面，最大亮點當然係胸前一對純天然I奶，形如木瓜，又大又挺，加埋纖幼嘅腰肢同光滑嘅肌膚，呢副胴體認真養眼！

再度活躍 青山光喺2013年加入寫真女優行列，因一雙明亮眼眸好似貓眼咁精靈，所以有「野生兒貓娘」、「I-級貓娘」等稱號。出道以來，醉心動漫電玩嘅佢，經常以動漫角色扮相，配合性感裝束拍寫真，令人氣愈來愈高，又試過喺選美活動中取得好成績，例如喺「2016年初寫真偶像巨乳番付」活動中獲得「東之橫綱」嘅封號！

早前光妹因忙於演出舞台劇《NIKKE THE STAGE》，寫真演出有減產迹象，最近眼見同期發展嘅鈴木富美奈、後輩天木純嘅聲勢愈來愈勁，令光妹嘅鬥心返晒嚟，但就會以輕鬆嘅心態應戰，希望令自己嘅表現可以再放啲，展現出最大魅力畀大家欣賞。

Profile

年齡：32歲

身高：5呎2吋

三圍：37I-24-36

社交網站

早前專注演出舞台劇嘅青山光，近期又將發展重心放番喺寫真工作，登入其社交網就可以留意到佢嘅最新動向，包括出席攝影活動嘅消息。

撰文：賢