歡樂性講堂：改掉陋習有利精子品質

Q：本人男性，有煙癮已經兩年多，且生活日夜顛倒，睡不足8小時，挑食只吃肉類，偶爾喝酒，常喝飲料，還喜歡翹腳，運動量也不夠，經常久坐，請問這樣的生活習慣會影響我的精子品質和能力嗎？非常感激你的回答。

小葉

A：閣下所提到的許多生活習慣，確實會影響到性健康，當中煙酒問題、缺乏運動、睡眠不足、不均衡的飲食都有可能影響性與生育能力。

若閣下察覺到不良生活習慣已影響着精子品質和能力，最重要是坐言起行，着手改善。生活作息方面，在飲食上，必須保持均衡的營養吸收，單吃肉類只能供給大量蛋白質，卻會使男性缺乏性與生殖功能所需要的微量元素，例如鋅、鎂、鐵質等。海鮮類、蛋類、番茄、綠葉蔬菜等，正好均衡地補充男士之所需，也能維持前列腺健康。

睡眠質量對於性健康同是至關重要，充足的睡眠能幫助身體修復，而放鬆心情則有助於入睡。睡眠質素提升，有利產生健康正常又活躍的精子，晨勃變得規律。翹腳和久坐，看起來雖是小問題，長遠卻會對前列腺形成壓力，宜盡量改掉。

酒精、尼古丁是精子的大敵，會損害精子質量和活力，甚至導致精子畸形和死精問題，大幅降低受孕機率，若閣下與另一半有意籌備生育，務必全力戒煙戒酒。

李偉儀