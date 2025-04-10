今夜一丁：凛咲子博多無敵BODY

好多港人都鍾意食日式拉麵，而以乳白色豬骨湯同細麵為原料嘅博多拉麵，更令唔少食客愛不釋手！話時話日本博多呢個地方除咗盛產美食，仲孕育出唔少美女，凜咲子就係其中之一。

身材弗到爆 喺日本寫真界入面，親姊妹一齊搵食嘅情況時有發生，比較出名嘅例子就有上西惠同妹妹上西怜，兩者都係出身於大型女子組合NMB48，其中喺最近畢業離隊嘅怜妹因為擁有一副「次世代偶像最高Body」，一度成為隊中嘅寫真女王！至於現年26歲嘅凜咲子係寫真女優八反美咲嘅妹妹，但吸引力就遠勝家姐！

先講顏值，出身於博多嘅凜咲子，雙眼又大又明亮，加埋笑容甜美又自然，畀到人一種朝氣勃勃嘅感覺！講到身材，熱愛運動嘅佢，婀娜多姿，肉地結實，條腰幼得嚟隱約呈現腹肌紋，心口一對F奶，飽滿又堅挺，仲要係質感天然，襯埋又圓又翹嘅極品桃尻，難怪被人稱為「博多之無敵Body」！

客串打摔角 凜咲子天生麗質，讀高中嗰陣已經參加小型選美活動同攝影會，後來喺職業訓練學校修讀齒科衞生士課程，因樣靚身材正，曾獲邀擔任兼職模特兒，行咗幾次時裝騷之後，吸引到藝能事務所派出星探嚟招攬，決定趁後生入寫真界闖一闖，並於2020年由家鄉博多搬到東京，同姐姐八反美咲一齊住，一齊喺寫真界奮鬥。以新人姿態喺選美活動「第3屆Sanspo GoGo女王選秀」中奪得最高大獎嘅凜咲子，除咗拍寫真，仲會客串做摔角手打擂台添！提起家鄉，凜咲子話博多呢個地方唔算大，但就人口密集兼且交通方便，好適合佢呢類貪方便嘅懶人生活，仲話好掛住當地嘅美食內臟鍋添！

社交網站 同好多寫真女優一樣，凜咲子成日會更新社交網，除咗上載性感寫真派福利，仲會分享自己同寵物貂鼠嘅生活照。鍾意小動物嘅朋友，千祈咪錯過，事關嗰隻貂鼠真係好可愛！

Profile 出生地：日本博多

身高：5呎4吋

三圍：35-23-34

撰文：賢