有性趣：重啟經典四級驚慄

Adult Time喺2019年10月推出嘅四級驚慄劇集系列「Under The Bed」，憑住另類「慌情色」題材深受歡迎。事隔6年後，佢哋宣布重啟呢個人氣系列，並於今年6月推出全新一季作品，而為谷人氣更喺早前推出名為《Manhood》嘅番外篇，更搵嚟四仔名導Ricky Greenwood執導，並由四仔界男神Tommy Pistol夥拍Ashley Lane及Anna Claire Clouds兩位索爆脫星演出。故事講Tommy Pistol本來接受兩位索女飾演嘅醫生進行小手術，點知途中突然醒咗，發現手術室內空無一人，卻喺手術枱上發現一張寫住「地牢」二字嘅紙條，卻估唔到一切係恐怖嘅開始！導演Ricky Greenwood就話，雖然拍咗四仔近10年，但作為恐怖片迷嘅自己，一直對執導呢類影片念念不忘，如今終於有機會，一定會呈現極度恐怖及情色嘅作品畀大家喎。作品現於Adult Time及PureTaboo官網上播出，大家有興趣可以睇吓。