今夜一丁：Ajaree Senjai 甜笑「泰」動人

相信大家都聽過「一笑傾城，再笑傾國」呢番說話，係就係有啲誇張，但無可否認，靚女嘅笑容特別迷人，來自泰國嘅辣模Ajaree Senjai就有辦你睇！

迷倒眾生 甜美嘅笑容，可以令靚女變得更靚，兼且散發出陽光氣息，其他人看在眼裏，好易產生如沐春風嘅感覺，而今日為大家介紹嘅靚女Ajaree Senjai，就以招牌笑容迷倒眾生，成功喺泰國模特兒界打響名堂。話說呢位來自曼谷嘅辣模，喺模界出道唔夠5年，起初走清純可愛路線，得到唔少粉絲支持，近年開始改變形象，女人味愈嚟愈濃，配合百看不厭嘅笑容，令人氣進一步上升。講到笑容，Ajaree Senjai話自己嘅性格開朗，經常喺日常生活中搵到笑點，細個時更曾經諗過做棟篤笑藝人添！

曾做（口靚）模 查實Ajaree Senjai喺細個時已同模界扯上關係，當年因長相活潑又鍾意笑，被廣告公司睇中，擔任兒童模特兒，但一直冇諗過長大後要喺模界發展，反而想試吓其他演藝工作，除咗棟篤笑藝人之外，亦有諗過做演員或舞蹈員。不過，阿妹同模界似乎結下不解之緣，升上大學後，決定重操故業，先後喺多個廣告中亮相，又以攝影模特兒身份，為多個網站及多本雜誌拍寫真。

憑住一身陽光魅力，阿妹喺模特兒界相當吃香，加埋近年經常接拍性感寫真，毫不吝嗇地大騷火辣身材，成為唔少網民追捧嘅對象，未來發展絕對值得期待。

Profile

出生地：泰國

身高：166cm

三圍：36F-24-35

社交網站

長相甜美、笑容燦爛再加上身材火辣，Ajaree Senjai能夠喺模界立足，一啲都唔出奇！而最緊要嘅係，阿妹為人大方，成日喺社交網派福利，難怪人氣會咁勁啦！

撰文：魂