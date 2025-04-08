睇片學英文：思前想「後」 慾火急升

講起英文「Back」，唔少人都會諗起T-Back，畢竟着喺美女身上實在太誘人！查實「Back」呢個字仲有好多引人入「性」嘅話題，今日就同大家分享一下。

Back Door 中西通用 心水清嘅好色之士，聽到「後門」、「後花園」，一定意會到係人體邊個部位，原來呢兩個暱稱係源自美國嘅情色俚語「Back Door」同「Back Garden」！又考吓大家，知唔知「Back Wheels」係乜嘢意思？同樣係情色俚語，亦係人體某部位，暗指男士們兩粒蛋蛋。

關於後門嘅冷知識，唔少人覺得肛毛冇咩用，但有研究指出呢啲毛毛有一定抗菌能力，能減低細菌進入肛內嘅機會，亦可以保護後門，避免因摩擦而受傷。

Back-rest 挑戰難度 喺曳曳時背向伴侶，玩法相當多，除咗推車仔同背向騎乘位之外，仲有一招叫「Back-rest」，啱晒喜歡向高難度挑戰嘅男女。事前要預備一張有靠背嘅椅子，女方先坐喺椅上，雙腿搭喺椅背，跟住男方亦坐到椅上，心口貼實女伴背脊，再將對方抱入懷中，與此同時，兵器對準蜜洞，就可以進行活塞運動。性學家話，呢招難在女方嘅身體要有一定柔軟度，而且男方冇番咁上下體能，根本無可能做得到！

《No Going Back》友情大考驗 唔少朋友都鍾意睇有劇情Backup嘅四仔，而由Bellesa Films出品嘅《No Going Back》都算係其中一套代表作，一來有星級導演Jacky St. James執導，二來脫星陣容包括Alina Lopez、AJ Applegate、Avi Love同Kendra Spade，位位都係樣靚身材正，兼且攞過四仔演出獎項，可謂星光熠熠，更何況影片曾經喺多個四仔頒獎禮上，獲得最佳劇情類四仔、最佳剪接、最佳導演等多項提名，明顯係高質之作！故事講述呢班靚女本來係情同姊妹嘅閨密，卻意外地搭上彼此嘅前任或現任男友，令友情受到極大考驗，最終能否冰釋前嫌，就等大家自己睇喇！

同場加映：《Don't Look Back》 好多事情錯過咗就咪望返轉頭，但講到AV作品，只要夠精彩，重溫多幾次都冇相干！由I ENERGY喺2024年9月推出嘅《Don't Look Back》，就好值得一睇再睇，事關影片由兩位純情美女合演：一位係音琴留衣，2016年以22歲之齡出道，當時藝名叫「妃月留衣」，憑住甜美樣貌、一對36E車頭燈同埋癡女味十足嘅演出風格，深受AV迷歡迎；另一位係24歲先至出道嘅石川陽波，原為SOD集團人力資源部嘅員工，曾經留學，又喺一間廣告公司工作過，最大賣點係氣質清新兼且有一對34G巨乳！被雙妹夾擊，男優固然爽，身為觀眾亦睇得勁Happy！

撰文：魂