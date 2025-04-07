洋媚女子：Shantal Monique 艷舞助發圍

家陣好多女仔爭住做網紅，單靠喺社交網上載性感寫真嚟吸引眼球，未必發到圍，就算成功綻放剎那光輝，要Keep住人氣有增無減，一定要識得自我增值，好似Shantal Monique呢位美女就諗到一條吸睛好橋！

好橋非老作 曾幾何時，只要樣靚偈正又肯賣弄一下性感，好容易吸引網民注意，當人氣累積到咁上下，就可以躋身網紅之列！之不過，愈來愈多（口靚）模、名模、裸模、車模、奀星、脫星都識得透過社交平台吸睛同吸金，要喺性感網紅界維持人氣，經營策略一定要適時作出改變。

來自美國西雅圖嘅百萬級人氣網紅Shantal Monique，就聲稱自己諗到一條好橋，留住網民嘅心，就係跳舞！咪以為阿妹係隨口噏，原來係有根有據，皆因佢喺早前同一家網絡大數據公司合作，分析現今性感女網紅創作嘅寫真及影片，睇吓邊類題材最具吸引力，結果發現性感造型配誘人舞姿係無敵組合，搞埋網上直播就更加好！

波大又有腦 為咗令網紅事業撈得有聲有色，Shantal Monique喺早前開始習舞，搵嚟專業嘅舞蹈同健身教練幫拖，務求用最短時間提升舞藝。雖然呢一刻未知道喺網民面前化身性感舞孃係咪有助谷高人氣，但睇得出呢位高材生唔係波大無腦嘅女仔。事實上，Shantal Monique唔止有一副漂亮嘅軀殼，學歷仲好勁添，之前喺亞利桑拿州立大學修讀生物化學，畢業後更獲生物研究公司招攬。不過，阿妹傾向喺模界發展，毅然放棄對方提供嘅高薪厚職，被問到有冇後悔作出呢個決定時，佢就話完全冇諗過呢個問題，皆因模特兒工作實在太啱自己嘅性格，但就補充一句，日後唔再做模特兒同網紅嘅話，或者會做番一名研究員都唔定！

Profile 出生地：美國西雅圖

身高：165cm

三圍：34G-23-34

社交網站 最近勤練舞功嘅Shantal Monique，舞藝有幾掂就仲未知，但身材明顯比之前更弗，從社交網上載嘅靚相所見，纖幼嘅水蛇腰襯上圓渾結實嘅蜜桃臀，真係睇到人流晒口水！

撰文：魂