今夜一丁：本鄉柚巴 弗爆寫真女神

民間智慧話畀大家知，當造嘅時令食材零舍好味，同樣地，狀態正值巔峰嘅寫真女優亦格外迷人！有冇實例可以印證呢一點？筆者會選擇將手上一票投畀今日嘅主角本鄉柚巴！

甜美好波 好多男士對於集童顏、巨乳於一身嘅寫真女優，總係另眼相看，而數到代表人物，相信唔少人都會諗起童顏巨乳掌門人篠崎愛！當年愛妹唔止樣貌生得可愛，而且大波得嚟，體態圓潤，令人好想攬一攬！時至今日，愛妹依然喺寫真界打滾，但好明顯高峰已過，而喺芸芸後起之秀入面，本鄉柚巴絕對係狀態最好嘅其中一員！

今年22歲嘅柚巴，青春逼人，面珠仔圓圓潤潤，配埋甜度十足嘅笑容，散發出強大嘅治愈能量！另外，阿妹嘅身材帶有健美感，心口有一對圓潤G奶，質感天然又軟彈適中，稱得上係巨乳中嘅極品！

進軍劇界 本鄉柚巴自細就鍾意睇大型美少女藝能團體嘅演出，後來有幸遇到NMB48前台柱山本彩，即被對方嘅星味吸引，於是早喺10年前參加選拔活動，成功加入呢支人氣女團，及至18歲嗰年，獲雜誌邀請拍攝水着寫真，隨即憑激凸上圍同甜美面孔，贏得唔少好評，更被封為「難波之寫真灰姑娘」。

2023年，柚巴從NMB48畢業，開始單飛發展，早前為雜誌拍咗一輯寫真更備受注目，更有人稱讚佢為「正值巔峰之寫真女神」添！除咗拍寫真，阿妹又以演員身份進軍舞台界，仲會喺今個月上演嘅舞台劇《Understudy》登場添！

Profile 年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-34

社交網站 家陣身為寫真偶像嘅本鄉柚巴，銳意喺舞台劇闖一番事業，登入其社交網，就會知道佢嘅最新搞作，仲會搵到唔少養眼寫真照！

撰文：賢