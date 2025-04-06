今夜一丁：Molly Jane 火辣尤物 遊戲人間

有人話人生要活得認真至夠實在，亦有人覺得唔盡情玩個夠等同白活一場，兩套講法都有道理，你會Buy邊套？今日為大家介紹嘅火辣尤物Molly Jane就選擇咗後者。

生性放蕩 前人有所謂「難得糊塗」，意思指面對人世間嘅種種紛擾，不妨抱持輕鬆態度，事實上，樣樣嘢都認真處理，好易搞到精神繃緊！講到底，人生最緊要好玩，來自美國德州奧斯汀嘅Molly Jane就以及時行樂、遊戲人間嘅態度，搵到人生意義。

話說自細喺牧場長大嘅Molly Jane，生活無憂無慮，當年最鍾意練騎術，曾夢想過要成為職業牛仔，到升讀高中時，因獲選為啦啦隊隊長，人生目標轉咗做演員同模特兒，事關可以成為眾人傾慕對象，能為她帶來成功感同虛榮感。及至當上大學生，開始體會到被男人追求嘅樂趣，對性嘅慾望愈來愈旺盛，私生活變得放蕩，諗法亦出現轉變，希望有朝一日能成為眾人眼中嘅女神，擁有無數裙下之臣，而一位男士嘅出現更對其人生帶嚟極大影響！

爽快出道 據Molly Jane憶述，呢位男士係四仔脫星兼導演Alex Adams，兩人喺夜店認識，某日收到對方來電，話有一套四仔想搵新人演出，問有冇興趣，佢一聽到，諗都唔諗就爽快答應演出其處女作《3rd Wheel with Molly and Alex》。

被問及投身四仔界係咪得到家人支持，Molly Jane笑稱時至今日都冇同屋企人講過，又話演出四仔唔係純粹為咗錢，最重要係演出過程開心，能滿足肉體需要，相當符合自己逍遙快活過日子嘅想法。雖然對Molly Jane嚟講，拍四仔係一件好玩嘅事，但喺片場時嘅表現相當專業，經常同導演傾談演出細節，絕非求求其其、玩玩吓，又會喺網上搞直播，同粉絲分享拍攝體驗和有趣遭遇。憑住出眾外形同樂天性格，阿妹成功吸納大量粉絲，就算舊IG帳號曾被封，仍無損其發展成人網紅事業嘅熱情，繼續同粉絲嘻嘻哈哈。

社交網站

身材火辣，生性放蕩，Molly Jane確係有晒條件喺四仔界爆紅，如今連成人網紅事業都撈做得有聲有色，仲喺早前宣布會推出自家製成人影片，真係令人好期待呀！

Profile

出生地：美國德州

身高：170cm

三圍：35F-24-36

撰文：魂