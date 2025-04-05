有性趣：資深脫星久休復出

早前經典老牌脫星Jodi West宣布復出，為片廠Forbidden Fruits演出《Memoirs of Bad Mommies VI》，其中一幕廚房曳曳戲，睇到人咬牙切齒。Jodi West表示，雖然好耐冇演過四仔，但喺鏡頭前，所有感覺即刻返晒嚟，仲勁讚年輕男優Levi Cash精壯無比，令佢高潮迭起，相當滿足！不過網民嘅重點，唔係Jodi West久旱逢甘露，而係點解六張嘢至嚟重操故業？喺美國拉斯維加斯出生嘅Jodi West，於2010年以46歲之齡出道，曾喺XBIZ頒獎禮獲得最受歡迎熟女脫星提名，雖然未能獲獎，但片約接唔停手，更創下一年內演出超過100套四仔嘅紀錄，認真厲害！直至2021年佢退居幕後當四仔導演，同時踏入成人網紅界，自家製作影片搵錢。有網民猜測，Jodi West因為成人網紅事業撈唔掂，所以60歲都要出返嚟拍鹹片。不過Jodi West極力否認，強調復出絕對唔係為錢喎！唔知大家又點睇呢？