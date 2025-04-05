洋媚女子：為愛瘦身 肥妹變嬌娃

好多人話要減肥，認真嘅話，唔係食少兩餐就得，仲要配合做運動，同埋有堅持到底嘅毅力！以下一班脫星就係成功例子，因乜解究咁有決心？貪靚只係表面理由，為咗溝仔先係終極目的！

重拾自信 有人話成功減肥可以令自信心返晒嚟，其他人唔敢講，但對Anna Claire Clouds、Lolly Dames、Slimthick Vic同Victoria Voxxx嚟講，珍珠都冇咁真！話說呢幾位脫星喺Reality Junkies出品嘅四仔《Big Booty Workout》入面，飾演因體形唔夠靚而成日頭耷耷嘅肥妹仔，唔止被男脫星揶揄，演出機會亦好有限，但自從減肥成功，魅力急升兼重拾信心，仲喺四仔名導Mike Quasar嘅安排下，將曾經取笑過佢哋嘅男星一一降服喺床上。

多情胖妞 體形肥與瘦，照道理同搵唔搵到真愛係冇必然關係，但現實係女人生得太肥，唔係好多男士識欣賞，難怪喺Brazzers製作嘅《Teens Like It Big #33》入面，Blake Blossom、Brixley Benz、Adriana Maya等多位女脫星會咁努力減肥啦！故事講述呢班胖妞喺健身室遇上胯下激凸嘅異性，一見鍾情，為咗見多幾面，成日去健身，後來發現對方淨係會同健美女郎搭訕，於是搏晒命操弗自己，搞到渾身香汗，並跟心儀目標有愈嚟愈多互動機會，及至最後先知自己一直誤會對方，究竟結局會發展成點？呢度就唔劇透了！

床上報復 曾因為體形而被某人嘲笑，後來發現對方成為自己下屬，咁仲唔嚟個大報復？之但係作為《Hard Bodies #6》嘅劇情，結局變得香艷無比！影片由Elegant Angel製作，Sid Knox執導，搵嚟Briana Moon、Brianna Arson、Vanna Bardot等人氣女脫星孭飛，故事講述呢班靚女自從受某人嘅言語刺激，下定決心減肥，因而變得美艷動人，之後見番嘲笑過自己體形嘅男人，仲要做埋對方上司，大可以有仇報仇，殊不知經過一輪朝夕相處，漸漸察覺對方唔係想像中咁乞人憎，更被自己嘅魅力迷倒，於是心念一轉，決定改為床上大報復！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次推介嘅3套作品都以減肥作為題材，劇情香艷得嚟又帶少少正能量，好似《Big Booty Workout》嘅主角喺收身成功後，重拾自信，兼得到性愛嘅滋潤，《Teens Like It Big #33》嘅主角就喺結局中搵到真愛，仲有《Hard Bodies #6》嘅主角成功向嘲笑過自己嘅人示威，對於寂寞冇人溝嘅女人嚟講，確係有一定激勵作用。

撰文：魂