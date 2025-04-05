喜雙飛：AV界癡女 你癲我更狼

人要敢於求變，先會進步，若然故步自封，就會被競爭對手爬頭，甚至被社會所淘汰！同樣道理，AV女優都要不斷喺形象、演技、財技等各方面改進，正如今日要進行比併嘅兩位癡女——有村希同辻井穗乃果，入行至今愈變愈強，簡直令人刮目相看！

本性盡露 日本AV廠Prestige引入過唔少高質女優，就算離巢向外闖都有唔錯嘅發展，好似美之嶋惠理、鈴之家鈴，同埋佢哋嘅師姐有村希，後者早喺2019年轉以自由身闖天下，吸引力同吸金力都得到大大提升！

話說有村希喺初出道時走清純路線，留住一頭烏黑長髮，大受歡迎，試過喺FANZA成人大獎中奪得「最佳新進AV女優」呢項殊榮！之不過，阿妹視AV女優為天職，冇因為取得少少成就而滿足，所以喺形象上作出改變，家陣已化身金髮辣妹，就連身材都變得激凸！與此同時，有村希喺演出方面不再被動，唔介意喺鏡頭前露出飢渴、猥褻嘅一面，癡女本色盡露，同男優埋牙時，簡直可以用「如狼似虎」嚟形容，唔玩到對方腳仔軟都唔收手！

有村希

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-23-34

劫後重生 同樣由Prestige一手發掘嘅辻井穗乃果，可以話係現今AV界嘅癡女代表，雖然比有村希大一歲，但出道時間係2019年，算係對方嘅師妹。話時話呢位師妹除咗身材比師姐高一截，心口對車頭燈亦大得多！

講到演出方面，穗乃果喺出道初期表現得比較含蓄斯文，好似唔多投入，曾經畀人挑剔，各種技巧亦只係僅僅合格，幸好佢對於AV女優呢份工作抱有熱誠，經過一番浸淫，床上表現顯得生龍活虎，更擅長利用靈活嘅蛇舌，向男優嘅敏感地帶進攻。值得一提，阿妹喺2023年遇上車禍，搞到鼻骨折斷，差啲毀容，好彩嘅係經過大約3個月嘅休養，能夠以更迷人嘅面孔復出，而且同男優互動嘅過程變得更飢渴，令觀眾大呼過癮！

辻井穗乃果

年齡：29歲

身高：5呎7吋

三圍：37K-24-35

第1回合：鬥身材 有村希經過一番進化，上圍升Cup成功，由平平無奇嘅C奶變為激凸吸睛嘅G奶，令人難以置信，但比起辻井穗乃果心口嗰對K Cup木瓜奶，始終差一皮，何況後者嘅身材更高挑！

第2回合：鬥飢渴 有村希自言天生鹹濕，體質又異常敏感，每次同男優交歡，總係砌到水花四濺，獨自表演亦夠投入奔放。至於辻井穗乃果對住男優一樣唔客氣，幾乎榨乾對手先肯罷休，兩者嘅飢渴程度真係不相伯仲！

第3回合：鬥財路 辻井穗乃果除咗拍AV，近期又頻頻參與攝影會搵真銀，但講到開拓財路，有村希就更叻女，事關佢喺早前涉足商界，成立咗Cosplay服裝品牌，正式榮升老闆娘。

總結：打和！ 系出同門嘅有村希同辻井穗乃果，出道至今，經歷過一番改變，特別係演出風格上由當初嘅純情斯文變到家陣嘅飢渴放蕩，簡直係進步神速，能夠喺AV界穩坐王牌癡女嘅地位絕非僥倖，既然兩者都咁抵讚，今次比併一於和氣收場！

撰文：賢