色日放送：發姣團地妻 引狼入室

全職家庭主婦唔易做，日日做家務，生活勁刻板，最慘老公返咗工，孤伶伶留喺屋企，實在太寂寞！AV業界資深人士神仙乙都話好同情呢班人妻，所以對於團地妻系列所發生嘅故事，一啲都唔意外，更表示好想成為片中男主角，發揮大愛精神添！

仗義出手 由溜池滾球製作嘅《慾求不滿團地妻中出不倫》，女主角中野七緒係一位賢淑又大波嘅美艷人妻，可惜老公不解溫柔之餘，仲要係快槍手，每次行埋都得唔到滿足。為咗宣洩慾火，某日七緒喺屋企自摸，忍唔住發出呻吟聲，咁啱鄰居德叔透過窗口睇到呢一幕，搞到雙方都勁尷尬！德叔連忙入屋道歉，話自己唔係有心偷窺，因態度誠懇，令七緒放下戒心，開始吐苦水。眼見七緒咁寂寞，德叔趁機表示可以幫忙，仲開始有所動作。德叔嘅男人味令慾火高漲嘅七緒難以抗拒，一段不倫關係就此展開。

巨乳誘惑 喺E-BODY出品嘅《這個夏天我和她不斷中出》入面，男主角雄哥係一位年滿50歲嘅單身男人，日日為口奔馳，唯一樂趣就係偷睇團地妻月乃雛！話說呢位大波鄰居唔鍾意戴Bra，每次彎身倒垃圾，心口對H奶都幾乎倒埋出嚟，令雄哥睇到眼甘甘！後來雄哥決定搵月乃雛打好鄰里關係，傾冇兩句已抵受唔住巨乳誘惑，伸出祿山之爪。突然被雄哥胸襲，月乃雛唔止零反抗，仲主動剝光豬，原來佢一直受老公冷落，早已飢渴難耐，難得有男人送上門，亦唔再扮矜持。自此之後，雙方經常喺下午幽會，齊齊宣洩慾火！

飢渴難耐 由S1推出嘅《團地妻在露台晾內褲代表老公不在》，講述黑島玲衣剛剛結婚，點知老公對性事提唔起興趣，仲勸佢戒色添！由於玲衣生性淫蕩，晚晚都被慾火煎熬得輾轉反側，後來見到單身漢中田先生搬咗入隔籬屋，好奇望多兩眼，發現對方身材健碩，仲幾有男人味，加上傾得兩嘴，於是萌生偷食念頭。某日，玲衣借頭借路話冷氣機壞壞哋，請中田入屋睇一睇，見對方中計，隨即大送秋波又獻吻，結果雙方話咁快失控，喺屋內上演激戰！事後，每當玲衣喺露台晾底褲，中田見到就會知道係時候入屋偷食。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：寂寞人妻一旦慾火上腦，真係乜嘢荒唐行為都做得出！今日介紹嘅3部團地妻系列就有辦你睇，本仙最鍾意《這個夏天我和她不斷中出》，原因係女主角月乃雛唔止個樣生得靚，心口仲有一對白滑鮮嫩嘅H奶，加上喺片中扮到不經意咁拋胸露乳，場面悅目又誘人。另外，月乃雛嘅體質敏感，床戰表現實在令人興奮無比！

撰文：賢