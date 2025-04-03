洋媚女子：偷情高手齊人之福So Easy

偷食嘅最高境界，唔係食完冇人知，而係唔驚畀人知，但有幾多人做得到？查實唔少四仔都以偷情為主題，睇住脫星點樣喺鏡頭前不斷出軌，不甘寂寞同好想一嘗齊人之福嘅朋友們，定會有所啟發！

大師級操作 有人話偷情達人係時間管理大師，否則好難使出「分身術」，同時招呼兩位或以上情人！由Sinful XXX出品嘅《Sex At Eight》，就將呢啲大師嘅具體操作情況呈現大家眼前。影片由Roma Amor執導，故事講述Lenina Crowne同Subil Arch呢對閨密係偷食慣犯，但總係有辦法令對方被蒙在鼓裏，而秘訣就係妥善分配時間，由選擇對象、地點同推搪見面嘅理由，全部度好晒，但計劃再天衣無縫都好，意外嘅嘢實在難以避免，因為一位偷食對象嘅出現，令呢段友情備受考驗。

豪放美少女 咪以為偷情高手一定喺情感沙場有番咁上下經歷嘅熟齡男女，入世未深嘅美少女一樣可以係箇中高手，正如四仔作品《Young Lust #4》入面嗰班樣靚偈正嘅妹妹仔，表面扮純情，實質勁豪放，雖然身邊已有固定伴侶，但就貪玩成性，見到心儀異性更會喺對方面前露一下事業線，話咁易迷到對方神魂顛倒，繼而喺床上打場友誼波！影片由Deep Lush出品，搵嚟Jazmin Luv、Adria Rae、Kay Lovely等青春味濃女嘅脫星主演，等大家可以見識吓乜嘢叫純情豪放女！

劇情夠懸疑 以偷情為主題嘅四仔竟然帶有懸疑色彩？想知拍攝效果如何，就唔好錯過由Wicked Pictures炮製、Bree Mills執導嘅《Breadcrumbs》。兩者唔係第一次合作，從往績所見，例必係高質之作，今次亦唔例外，加埋片廠搵嚟Kenna James、Siri Dahl、August Skye等人氣熟女脫星參演，難怪呢套新作咁受歐美四仔迷期待！故事講述人妻Kenna James喺某日發現廚房出現麵包碎，懷疑老公出軌，於是搵嚟偷情高手兼好友Siri Dahl幫手調查，結果發現自己錯怪老公，但往後嘅發展更是出人意表！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：所謂「橋唔怕舊」，主打偷情題材嘅四仔就最識玩，好似今次介紹嘅3套作品，各自喺片中加插啲吸睛元素，就足以引起四仔迷嘅熱切期待，鍾意睇青春靚女嘅話，可以揀《Young Lust #4》，對製作水平有要求嘅話，《Breadcrumbs》絕對係不二之選。

撰文：魂