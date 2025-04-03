今夜一丁：天野知世規格外爆乳無雙

美艷又大波

有留意日本寫真界嘅話，唔難發現好波之人好似雨後春筍咁不斷湧現，後生一輩嘅例子包括菊地姬奈、本鄉柚巴等妹妹仔，而姐姐級別就有上年回歸寫真界嘅「爆乳高氣壓」未梨一花，同埋今日要為大家介紹嘅天野知世。出身於日本福岡縣嘅知世，今年已經30歲，但五官標致又美艷，笑起上嚟甜度十足，畀到人一種溫柔親切嘅姊系感覺。另一方面，身高達5呎6吋嘅佢，心口對H奶，質感天然兼脹卜卜，係難得一見嘅好波，被稱為「爆乳無雙」一啲都唔誇張，襯埋纖腰同美臀，更獲得「規格外之衝擊BODY」呢個稱號！