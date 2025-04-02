有性趣：脫后真人騷零四級演出

脫界天后參演真人騷，咪以為一定有四級嘢睇，甚至連飛釘鏡頭都冇，唔知咁密實又冇嘢（目及）嘅節目大家有冇興趣睇呢？

早前51歲天后級脫星Shay Sights宣布推出真人騷節目《iRebuilding a Resort in Mexico》，並率先喺節目上登場。消息一出，即時引嚟四仔迷極大回響，皆因Shay Sights喺四仔界嘅地位真係唔嘢小，早喺1998年出道嘅佢，不但喺各大四仔頒獎禮奪得最佳脫星，2024年更入選AVN名人堂添！近年醉心發展成人網紅事業嘅佢，做埋導演及四仔片廠老闆娘，因此唔少四仔迷期待佢喺真人騷節目中會有四級演出。點知Shay Sights表示呢個真人騷雖然喺串流平台「OFTV」播放，但內容卻係零鹽花，換句話嚟講佢係唔會有任何性感演出。不過Shay Sights對呢個節目相當有信心，佢表示真人騷內容係講述點樣重振墨西哥東南部沿海小鎮瑪哈威（Mahahual）一個度假村嘅故事，主題相當特別之餘，更係極具意義。